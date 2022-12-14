Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)

Yer aldığı başarılı yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stil değişikliğine gitti. Kimi, zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 1

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 2

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 3

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 4

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 5

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 6

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 7

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 8

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 9

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 10

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 11

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 12

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 13

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 14

Büşra Pekin

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 15

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 16

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 17

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 18

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 19

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 20

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 21
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 22

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 23
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 24

ÇAĞATAY ULUSOY

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 25
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 26

FIRAT TANIŞ

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 27
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 28

NEJAT İŞLER

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 29
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 30

DEMET EVGAR

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 31
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 32

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 33

HALİT ERGENÇ

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 34
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 35

BENSU SORAL

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 36

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 37
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 38

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 39

ŞÜKRAN OVALI

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 40
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 41

MUSTAFA SANDAL

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 42
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 43

EDİS

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 44
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 45

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 46
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 47

BERGÜZAR KOREL

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 48
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 49
Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 50

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

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GONCA VUSLATERİ

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Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 53

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 54

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 55

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 56

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 57

ELÇİN SANGU

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 58

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 59

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 60

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 61

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 62

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 63

MURAT BOZ

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 64

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 65

SILA

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 66

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 67

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 68

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 69

FAHRİYE EVCEN

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 70

HADİSE

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 71

ÖZCAN DENİZ

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 72

ALMEDA ABAZİ

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 73

ESRA EROL

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 74

ŞEYMA SUBAŞI

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 75

TARKAN

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 76

SEZEN AKSU

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 77

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 78

BİRCE AKALAY

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 79

SİBEL CAN

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 80

PNAR ALTUĞ

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 81

DENİZ AKKAYA

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 82

GÜLŞEN

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 83

EBRU ŞALLI

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 84

AYŞECAN TATARİ

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 85

AJDA PEKKAN

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 86

SEDA SAYAN

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 87

ÇAĞLA ŞIKEL

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 88

HANDE YENER

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 89

GİZEM HATİPOĞLU

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 90

CEYDA ATEŞ

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 91

DENİZ BAYSAL

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 92

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 93

GÖKÇE BAHADIR

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 94

EMİNA SANDAL

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 95

İREM SAK

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 96

PETEK DİNÇÖZ

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 97

TUĞBA ÖZAY

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 98

TUVANA TÜRKAY

Ebru Şahin imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 99

HANDE ATAİZİ

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