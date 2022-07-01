Galeri

Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 22:45 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 22:56

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Cedi Osman ile Kuzey Makedonya'da evlendi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 1

Televizyon ve basketbolun yıldızları Ebru Şahin ve bugün Makedonya'da dünyaevine girdi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 2

Çift, resmi imzayı Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de attı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 3

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın arkadaşları ve ailesinin katıldığı nikah, göl üzerinde bir teknede gerçekleşti.

Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 4

Kıyılan nikahın ardından ünlü çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde dans edip oynayarak eğlendi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 5

İşte Cedi Osman ve Ebru Şahin’in düğününden ilk kareler...

Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 6
Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 7
Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 8
Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 9
Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 10
Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 11
Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 12
Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi - 13

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER