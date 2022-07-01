Ebru Şahin ve Cedi Osman Kuzey Makedonya'da evlendi

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 22:45 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 22:56
Televizyon ve basketbolun yıldızları Ebru Şahin ve Cedi Osman bugün Makedonya'da dünyaevine girdi.
Çift, resmi imzayı Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de attı.
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın arkadaşları ve ailesinin katıldığı nikah, göl üzerinde bir teknede gerçekleşti.
Kıyılan nikahın ardından ünlü çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde dans edip oynayarak eğlendi.
İşte Cedi Osman ve Ebru Şahin’in düğününden ilk kareler...