Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ı andı: Melekler az kalırmış dünyada

Ebru Şallı, 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars Tan için duygusal bir paylaşım yaptı. Evlat acısıyla sarsılan ünlü isim, "Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ı andı: Melekler az kalırmış dünyada - 1

Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ı andı: Melekler az kalırmış dünyada - 2

Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, Pars Tan'ı beşinci ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlarla andı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ı andı: Melekler az kalırmış dünyada - 3

"ÇOK ÇOK ÖZLEDİM"

Pars'ın fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin ponçiğim... Çok çok çok özledim. Melekler neden az kalıyor bu dünyada?  Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın" ifadelerini not düştü.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ı andı: Melekler az kalırmış dünyada - 4

"DÜN GİBİ PARS'IM"

Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, oğlunun doğduğu gün çekilen fotoğrafta da "Dün gibi... Melekler az kalırmış bu dünyada. Pars'ım..." ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ı andı: Melekler az kalırmış dünyada - 5

"DIŞARI ÇIKIP AĞLASAM DA ONUN YANINDA HEP NEŞELİYDİM"

Ebru Şallı, daha önce katıldığı bir programda oğlu Pars'ın hastalık sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

"Pars'a böyle bir anı kalsın, sürekli bu konu konuşulsun istemedim. O yüzden yakın çevremiz bilsin ama büyütmeyelim dedik babasıyla birlikte. Sonrasında çocuğuma yoğunlaştım. Tam atlattık derken ve evde tedaviye devam ederken hastalık nüksetti. Ardından ilik nakli sürecine girdik. Allah hiçbir anne babaya bunu yaşatmasın, dünyanın en zor durumu..." diyen Şallı, "Uygun ilik bir türlü bulamadık, sonra bendeki bir doku ile Pars'ta aynı doku çıktı. Sonra kilo aldım ve oğluma ilik verdim. Yüzde 100 uyumlu oldu, 45 gün tecritte birlikteydik Pars'la. Dışarı çıkıp ağlıyordum, onun yanında hep neşeliydim. Beni her zaman iyi görsün istediğim için böyle yaptım. 6 ay sonra hastalık nüksetti ve o süreç çok zordu. Bazen çok iyi oluyordu ama bir daha eve dönemedik."

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ı andı: Melekler az kalırmış dünyada - 6

Öte yandan Ebru Şallı'nın yine Harun Tan ile evliliğinden 2004 yılında dünyaya gelen Beren adında bir oğlu daha var.

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