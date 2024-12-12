Ebru Şallı markette pilates yaptı

Ebru Şallı markette pilates yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Ebru Şallı markette pilates yaptı - 1

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı almış, Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış!" sözleri gündem olmuştu.

Akkuş, daha sonra evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı.

Akkuş yaptığı açıklamada;"Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun"  ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Ebru Şallı markette pilates yaptı - 2

Ebru Şallı, markette pilates yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ebru Şallı markette pilates yaptı - 3

Şallı o anları "Süper market pilatesi" notuyla paylaştı.

Ebru Şallı markette pilates yaptı - 4

Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

Elle dokunulan bazı yerlere Şallı'nın ayakkabısının temas etmesi tepki çekti.

DAHA FAZLA GÖSTER