Ebru Şallı markette pilates yaptı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı almış, Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış!" sözleri gündem olmuştu.

Akkuş, daha sonra evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı.

Akkuş yaptığı açıklamada;"Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.