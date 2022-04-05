Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı

Haberler | 05.04.2022 - 11:41
Oyuncu Taner Ölmez (35) ve meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) geçtiğimiz hafta Zeynep adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almıştı.
İlk kez anne ve baba olma heyecanını yaşayan çiftin, doğum anında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Paylaşımda çiftin doğum anında çekilen duygusal halleri dikkat çekerken, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Ölmez, muhabirlerin, "Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna da, "Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde gözyaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım” şeklinde konuşmuştu.
Çift, geçtiğimiz haziran ayında İstanbul’da sade bir nikahla dünya evine girmişti.