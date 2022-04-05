Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

Ölmez, muhabirlerin, "Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna da, "Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde gözyaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım” şeklinde konuşmuştu.