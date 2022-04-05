Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı

Haberler | 05.04.2022 - 11:41

Geçtimiz hafta ilk bebeklerini kucaklarına alan oyuncu çift Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez doğum anında çekilen duygusal fotoğrafları yayınlandı.

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı - 1

Oyuncu Taner Ölmez (35) ve meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) geçtiğimiz hafta Zeynep adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almıştı.

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı - 2

İlk kez anne ve baba olma heyecanını yaşayan çiftin, doğum anında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı - 3

Paylaşımda çiftin doğum anında çekilen duygusal halleri dikkat çekerken, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı - 4

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

Ölmez, muhabirlerin, "Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna da, "Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde gözyaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım” şeklinde konuşmuştu.

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı - 5

Çift, geçtiğimiz haziran ayında İstanbul’da sade bir nikahla dünya evine girmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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