Ece Erken: En ağır cezaları almalarını diliyorum!

Ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz yıl Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti
2021 Haziran'da nikah masasına oturduğu eşini ölüm yıl dönümünde anan Erken, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
Erken, "Bugün eşimi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Pazartesi de mahkemesi var. Onu bizden alanların, eksik bırakanların en ağır cezaları almalarını Rabbim'den diliyorum" dedi.
Geçtiğimiz günlerde ise bir takipçisi Erken'e 'Eşinizin soyadını neden sildiniz?' diye sordu. Erken ise 'Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" demişti.
Geçtiğimiz yıl reddi miras yaptığını duyuran ünlü sunucu, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız... Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullanmıştı.