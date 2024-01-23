Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası sonrası paylaştı: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı. Erken, davanın bitmesinin ardından yaptığı paylaşımda "Ancak bu acıyı yaşayanlar anlar beni" ifadelerini kullandı.
Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılında Yeşilköy'de silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin davada karar, 22 Ocak'ta belli oldu. Mahkeme heyeti, Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.