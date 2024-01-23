Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası sonrası paylaştı: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın

"YAŞAYANLAR ANLAR BENİ"

Ünlü sunucu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:



"26 Ocak'ta tam iki yıl oluyor. Ancak yaşayanlar anlar beni. Geçiyor ama geçmiyor. İlk günkü gibi değil ama özlüyorsunuz... Hep kalbimin en güzel yerinde olacaksın Şafak... Hayat bizler için devam ediyor ama bizim de geleceğimiz yer senin yanın. Rabbim rahmet eylesin. Tüm kaybettiklerimize Fatiha Suresi okuyabilir miyiz?"