Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası sonrası paylaştı: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı. Erken, davanın bitmesinin ardından yaptığı paylaşımda "Ancak bu acıyı yaşayanlar anlar beni" ifadelerini kullandı.

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası sonrası paylaştı: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın - 1

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılında Yeşilköy'de silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin davada karar, 22 Ocak'ta belli oldu. Mahkeme heyeti, Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası sonrası paylaştı: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın - 2

Ünlü sunucu, davanın sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası sonrası paylaştı: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın - 3

Ece Erken, verilen cezanın yalnız bununla sınırlı kalmayacağını, öbür dünyada da cezasını çekeceğini ima eden paylaşımların ardından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte verdiği pozları paylaştı.

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası sonrası paylaştı: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın - 4

"YAŞAYANLAR ANLAR BENİ"

Ünlü sunucu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"26 Ocak'ta tam iki yıl oluyor. Ancak yaşayanlar anlar beni. Geçiyor ama geçmiyor. İlk günkü gibi değil ama özlüyorsunuz... Hep kalbimin en güzel yerinde olacaksın Şafak... Hayat bizler için devam ediyor ama bizim de geleceğimiz yer senin yanın. Rabbim rahmet eylesin. Tüm kaybettiklerimize Fatiha Suresi okuyabilir miyiz?"

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası sonrası paylaştı: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın - 5

"SENİ ÇOK SEVİYORUM SEVGİLİM"

Öte yandan Ece Erken, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haziran ayında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evliliğininin ikinci yıl dönümünü kutlamıştı.

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası sonrası paylaştı: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın - 6

Erken, nikahtan bir karesini, "Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Seni çok seviyorum sevgilim. Bize bunları yaşatanların ve vesile olanların en ağır şekilde cezalandırılacağı günü bekliyorum. Biliyorum ki her şeyi görüyorsun. Herkesin hak ettiğini yaşaması dileğiyle" notuyla yayınlamıştı.

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