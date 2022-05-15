Ece Erken'den reddi miras kararı sonrası yeni hamle: Soyadını sildi

Haberler | 15.05.2022 - 12:09 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 12:11
Geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, reddi miras kararı sonrası yeni bir hamlede bulundu.
44 yaşındaki Erken, Instagram hesabından ‘Mahmutyazıcıoğlu’ soyadını kaldırarak yeniden kendi soyadı olan 'Erken'i ekledi.
Daha önce eşinin akrabalarının Mahmutyazıcığolu’nun saatini bile istediklerini söyleyen Erken, "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusunu yönelten bir takipçisine, “Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum” yanıtını verdi.
Erken bu hamlenin ardından, sosyal medya hesabından eşiyle olan eski fotoğraflarını ve videolarını da paylaştı.
Erken paylaşımlarına, "Çok özledim Şafak'ım. Eminim yukarıdan, cennetten bizi izliyorsun. Oradan bile elinden geleni yaparsın sen. Keşke bir anda gelsen. Şafak'ım adamdı. Çevresinde tek adam yoktu. O adamdı. Hayatım boyunca kalbimde olacaksın" notunu düştü.
Erken, eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasından hak almayacağını ve resmi bir şekilde 'reddi miras' yaptığını sosyal medya hesabından belgelerle duyurmuştu.
Erken, yaptığı paylaşımında “Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla” demişti.