Ecem Çırpan'dan Lider Şahin'e: İyi ki doğdun

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in mutlu birlikteliği devam ediyor. Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Şahin, 37 yaşına bastı. Çırpan da sevgilisinin yei yaşını Instagram hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Ecem Çırpan'dan Lider Şahin'e: İyi ki doğdun - 1

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, bir süredir Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Şahin, 37 yaşına bastı.

Ecem Çırpan'dan Lider Şahin'e: İyi ki doğdun - 2

Çırpan, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Ünlü isim, Şahin ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.

Ecem Çırpan'dan Lider Şahin'e: İyi ki doğdun - 3

"KÖKLERİM GELİR YİNE SENİN KÖKLERİNİ BULURDU"

Çırpan, gönderisinde "Ağaç olsam, köklerim gelir yine senin köklerini bulurdu. Hangi yüzyıl, hangi gezegen, hangi form değiştirebilirdi seni gördüğüm ilk anda hayattaki bütün dengelerimi sarsan o her duyguyu? İyi ki doğdun, deliler gibi..." ifadelerini kullandı.

Ecem Çırpan'dan Lider Şahin'e: İyi ki doğdun - 4

Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Lider Şahin, Çırpan'a; "Köklerin kalbimi sıkı sıkı sarıyor sevgilim..." sözleriyle yanıt verdi.

Ecem Çırpan'dan Lider Şahin'e: İyi ki doğdun - 5

"EN İYİ ARKADAŞIM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ünlü çiftten yeni bir poz daha gelmişti. Ecem Çırpan'ın, "En iyi arkadaşım olduğun için teşekkür ederim" notunu düştüğü paylaşımı takipçilerinden oldukça beğeni almıştı.

Ecem Çırpan'dan Lider Şahin'e: İyi ki doğdun - 6

Lider Şahin de kendisinden 11 yaş küçük sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmamıştı. Şahin, Çırpan'ın paylaşımına; "Sen, benim her şeyim" yorumunu yaparak, gül emojisi koymuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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