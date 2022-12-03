Ecem Çırpan'dan Lider Şahin'e: İyi ki doğdun

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, bir süredir Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Şahin, 37 yaşına bastı.
Çırpan, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Ünlü isim, Şahin ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.
Çırpan, gönderisinde "Ağaç olsam, köklerim gelir yine senin köklerini bulurdu. Hangi yüzyıl, hangi gezegen, hangi form değiştirebilirdi seni gördüğüm ilk anda hayattaki bütün dengelerimi sarsan o her duyguyu? İyi ki doğdun, deliler gibi..." ifadelerini kullandı.
Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Lider Şahin, Çırpan'a; "Köklerin kalbimi sıkı sıkı sarıyor sevgilim..." sözleriyle yanıt verdi.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda ünlü çiftten yeni bir poz daha gelmişti. Ecem Çırpan'ın, "En iyi arkadaşım olduğun için teşekkür ederim" notunu düştüğü paylaşımı takipçilerinden oldukça beğeni almıştı.
Lider Şahin de kendisinden 11 yaş küçük sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmamıştı. Şahin, Çırpan'ın paylaşımına; "Sen, benim her şeyim" yorumunu yaparak, gül emojisi koymuştu.