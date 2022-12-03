Ecem Çırpan'dan Lider Şahin'e: İyi ki doğdun

"KÖKLERİM GELİR YİNE SENİN KÖKLERİNİ BULURDU"

Çırpan, gönderisinde "Ağaç olsam, köklerim gelir yine senin köklerini bulurdu. Hangi yüzyıl, hangi gezegen, hangi form değiştirebilirdi seni gördüğüm ilk anda hayattaki bütün dengelerimi sarsan o her duyguyu? İyi ki doğdun, deliler gibi..." ifadelerini kullandı.