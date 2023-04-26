Ed Sheeran çalıntı şarkı davası için ifade verdi

"SÖZLERİ BEN YAZDIM"

New York'taki mahkemeye katılan şarkıcı, şarkıyı kendisinin yazdığı konusunda ısrarcı. Şarkıcı, "Şarkı sözleri bana ait. Onları nasıl yazdığıma dair bilgi verebilirim" ifadelerini kullandı.



Sheeran "Eğer beni suçladığınız şeyi yapmış olsaydım, 20 bin insanın önünde bu şarkıyı söyleyecek kadar akılsız olurdum" dedi.

Mahkemenin en az bir hafta daha sürmesi bekleniyor.