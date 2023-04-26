Ed Sheeran çalıntı şarkı davası için ifade verdi

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, Martin Gaye’in 1973 yılında piyasaya çıkardığı “Let’s Get In On” şarkısını çalmakla suçlanıyor. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden şarkıcı, New York'ta görülen ilk mahkemeye katıldı.

Ed Sheeran çalıntı şarkı davası için ifade verdi - 1

Müzik listelerinde uzun süre zirveden düşmeyen “Shape of You” şarkısını kopyaladığı iddia edilen ve açılan telif davasını kazanan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, bir başka çalıntı söylentisiyle gündemde.

N-LIFE HABERLERİ

Ed Sheeran çalıntı şarkı davası için ifade verdi - 2

2014 yılında büyük bir başarı yakalayan “Thinking Out Loud” şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli “Let’s Get In On” şarkısından kopyaladığı öne sürülen İngiliz şarkıcı, mahkemeye çıktı.

100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya olan Sheeran’in, Gaye’in şarkısını kopyaladığı belirtildi.

Ed Sheeran çalıntı şarkı davası için ifade verdi - 3

"SÖZLERİ BEN YAZDIM"

New York'taki mahkemeye katılan şarkıcı, şarkıyı kendisinin yazdığı konusunda ısrarcı. Şarkıcı, "Şarkı sözleri bana ait. Onları nasıl yazdığıma dair bilgi verebilirim" ifadelerini kullandı.

Sheeran "Eğer beni suçladığınız şeyi yapmış olsaydım, 20 bin insanın önünde bu şarkıyı söyleyecek kadar akılsız olurdum" dedi.

Mahkemenin en az bir hafta daha sürmesi bekleniyor.

Ed Sheeran çalıntı şarkı davası için ifade verdi - 4

32 yaşındaki şarkıcının X adlı albümünden çıkan “Thinking Out Loud” Grammy Ödülleri’nde Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Şarkı Performansı ödüllerini kazandı.

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