Ed Sheeran: Davayı kaybedersem müziği bırakırım

Müzik listelerinde uzun süre zirveden düşmeyen “Shape of You” şarkısını kopyaladığı iddia edilen ve açılan telif davasını kazanan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, bir başka çalıntı söylentisiyle gündemde.

2014 yılında büyük bir başarı yakalayan “Thinking Out Loud” şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli “Let’s Get In On” şarkısından kopyaladığı öne sürülen İngiliz şarkıcı, mahkemeye çıktı.