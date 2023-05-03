Ed Sheeran: Davayı kaybedersem müziği bırakırım

Müzik listelerinde uzun süre zirveden düşmeyen “Shape of You” şarkısını kopyaladığı iddia edilen ve açılan telif davasını kazanan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, bir başka çalıntı söylentisiyle gündemde.
2014 yılında büyük bir başarı yakalayan “Thinking Out Loud” şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli “Let’s Get In On” şarkısından kopyaladığı öne sürülen İngiliz şarkıcı, mahkemeye çıktı.
Şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden Sheeran, hakkındaki suçlamaların gerçek olması durumunda müziği bırakacağını açıkladı.
Grammy ödüllü şarkıcı, "Eğer olur da davayı kaybedersem ben artık tamamım, işim bitti" dedi.
Davayı kaybetmesi halinde müzisyenliği bırakacağını söyleyen Sheeran, "Tüm hayatımı bir sanatçı ve söz yazarı olmaya adadım, ancak bunun biri tarafından küçümsenmesini gerçekten aşağılayıcı buluyorum" dedi.
Öte yandan, şarkıcı geçtiğimiz günlerde mahkemeye gitarıyla katılmıştıç
Tartışma konusu olan "Thinking Out Loud" şarkısını mahkemede canlı bir şekilde seslendiren ve şarkıyı nasıl yaptığını adım adım anlatan Sheeran, "çalıntı şarkı" suçlamasını reddetti.
Sheeran "Hayatımdaki birçok şeyden ve ailemden sürekli ilham alıyorum" ifadelerini kullanırken şarkıyı 2014 yılında arkadaşı Amy Wadge ile yazdığını söyledi.
New York'taki mahkemeye katılan şarkıcı, "Şarkı sözleri bana ait. Onları nasıl yazdığıma dair bilgi verebilirim" ifadelerini kullandı. Sheeran "Eğer beni suçladığınız şeyi yapmış olsaydım, 20 bin insanın önünde bu şarkıyı söyleyecek kadar akılsız olurdum" dedi.
32 yaşındaki şarkıcının X adlı albümünden çıkan “Thinking Out Loud” Grammy Ödülleri’nde Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Şarkı Performansı ödüllerini kazandı.