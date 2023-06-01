Eda Ece düğün öncesi imaj tazeledi

Uzun yıllardır "Yasak Elma" dizisinde başrol oynayan Eda Ece, final bölümü çekimleri sonrası imaj değiştirdi.
Sarı saçlarını kahverengiye boyatan ünlü oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
21 Haziran'da evlenecek olan ünlü ismin yeni imajı büyük ilgi gördü. Takipçileri Ece'ye "Yakışmış", "Daha genç olmuş", "Düğüne hazırlık" gibi yorumlarda bulundu.
Öte yandan yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, şimdilerde dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
Birliktelerini gözlerden uzak yaşayan ve zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz ay nişalanmıştı.
Aile arasında düzenlenen bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftten Eda Ece, geceden fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.