Eda Ece düğün öncesi imaj tazeledi

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun süredir aşk yaşayan Eda Ece, geçtiğimiz ay evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. 21 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan Ece, düğün öncesi imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Eda Ece düğün öncesi imaj tazeledi - 1

Uzun yıllardır "Yasak Elma" dizisinde başrol oynayan Eda Ece, final bölümü çekimleri sonrası imaj değiştirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Eda Ece düğün öncesi imaj tazeledi - 2

Sarı saçlarını kahverengiye boyatan ünlü oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Eda Ece düğün öncesi imaj tazeledi - 3

YORUM YAĞDI

21 Haziran'da evlenecek olan ünlü ismin yeni imajı büyük ilgi gördü. Takipçileri Ece'ye "Yakışmış", "Daha genç olmuş", "Düğüne hazırlık" gibi yorumlarda bulundu.

Eda Ece düğün öncesi imaj tazeledi - 4

Öte yandan yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, şimdilerde dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Eda Ece düğün öncesi imaj tazeledi - 5

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Birliktelerini gözlerden uzak yaşayan ve zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz ay nişalanmıştı.

Eda Ece düğün öncesi imaj tazeledi - 6

Aile arasında düzenlenen bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftten Eda Ece, geceden fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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