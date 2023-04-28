Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den evlilik yolunda ilk adım

Yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
Birliktelerini gözlerden uzak yaşayan ve zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını payşalan ünlü çiftten güzel haber geldi.
20 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, bugün aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.
Eda Ece, nişan töreninden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Ece ve Tuncer çiftine çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Elle dergisine röportaj veren ünlü oyuncu, "Komik bir sevgiliyim galiba. En sinirlendiğim zamanlarda bile ağzımdan komik bir şey çıkabiliyor. Asıl Buğra’ya sormak lazım tabii. Her zaman sevgilimi çok düşünen bir insan olduğuma inanıyorum. Bencillik yapmam, hep iki kişilik kariyerime odaklanmıştım" demişti.
Evlilikle ilgili deaçıklama yapan Ece, "30’lardan sonra aile kurmak, çocuk yapmak daha bilinçli geliyor. Hiçbir zaman evlilik karşıtı olmadım. Düşünürüm ve karşımdakinin huzurlu olmasını önemserim. Ketumumdur, sadığımdır, gözüm kör olur. Buğra’ya hediye vermeyi çok severim" ifadelerini kullanmıştı.