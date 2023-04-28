Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den evlilik yolunda ilk adım

Uzun süredir aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan oyuncu Eda Ece ve milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, sade bir törenle nişanlandı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den evlilik yolunda ilk adım - 1

Yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den evlilik yolunda ilk adım - 2

NİŞANLANDILAR

Birliktelerini gözlerden uzak yaşayan ve zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını payşalan ünlü çiftten güzel haber geldi.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den evlilik yolunda ilk adım - 3

20 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, bugün aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den evlilik yolunda ilk adım - 4

TEBRİK YAĞDI

Eda Ece, nişan töreninden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Ece ve Tuncer çiftine çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den evlilik yolunda ilk adım - 5

"BUĞRA'YA SORMAK LAZIM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Elle dergisine röportaj veren ünlü oyuncu, "Komik bir sevgiliyim galiba. En sinirlendiğim zamanlarda bile ağzımdan komik bir şey çıkabiliyor. Asıl Buğra’ya sormak lazım tabii. Her zaman sevgilimi çok düşünen bir insan olduğuma inanıyorum. Bencillik yapmam, hep iki kişilik kariyerime odaklanmıştım" demişti.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den evlilik yolunda ilk adım - 6

"DAHA BİLİNÇLİ GELİYOR"

Evlilikle ilgili deaçıklama yapan Ece, "30’lardan sonra aile kurmak, çocuk yapmak daha bilinçli geliyor. Hiçbir zaman evlilik karşıtı olmadım. Düşünürüm ve karşımdakinin huzurlu olmasını önemserim. Ketumumdur, sadığımdır, gözüm kör olur. Buğra’ya hediye vermeyi çok severim" ifadelerini kullanmıştı.

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