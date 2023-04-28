Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den evlilik yolunda ilk adım

"BUĞRA'YA SORMAK LAZIM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Elle dergisine röportaj veren ünlü oyuncu, "Komik bir sevgiliyim galiba. En sinirlendiğim zamanlarda bile ağzımdan komik bir şey çıkabiliyor. Asıl Buğra’ya sormak lazım tabii. Her zaman sevgilimi çok düşünen bir insan olduğuma inanıyorum. Bencillik yapmam, hep iki kişilik kariyerime odaklanmıştım" demişti.