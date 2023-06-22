Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, dün akşam İstanbul'da bir otelde dünyaevine girdi. Düğüne birbirinden ünlü isimler katılırken geceden kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını - 1

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.

Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.

Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını - 2

İKİ FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Eda Ece gecede Zuhair Murad ve Oscar de la Renta imzalı iki farklı gelinlik tercih ederken; sanat ve spor dünyasından birçok isim törene katıldı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını - 3

ŞEVVAL SAM SAHNEYE ÇIKTI

Eda Ece’nin "Yasak Elma" dizisindeki rol arkadaşı ve yakın dostu Şevval Sam da sahneye çıkarak şarkılar söyledi.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını - 4

Hande Erçel törene sevgilisi Hakan Sabancı ile katılırken ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Erdeniz'le de bu pozu verdiler.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını - 5

Ece'nin "Yasak Elma"daki rol arkadaşlarından olan Nesrin Cavadzade, iddialı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını - 6

Melis Sezen de Eda Ece ile fotoğrafında "Çok mutlu olun benim bebeğim. Sonsuz sevginiz olsun" ifadelerini kullandı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını - 7

Nilperi Şahinkaya ise bu kareyi "Eda'nın düğününe Cumhuriyet altını olarak katıldım" notuyla paylaştı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını - 8

İbrahim Selim, Eda Ece ile bu pozunu "Kızımızı evlendirdik" diyerek paylaştı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını - 9

Berk Oktay da törene eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile katıldı. Ünlü çiftten Oktay, Ece ile bu pozlarını "Çok mutlu ol benim bebeğim" diye yayınladı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını - 10

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ise Ece'nin düğününe Cemal  Can Canseven ile katıldı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını - 11

Eda Ece'nin "Yasak Elma" dizisindeki rol arkadaşları Biran Damla Yılmaz ve Sevda Erginci de törende yerlerini aldı.

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