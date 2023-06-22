Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi: Düğüne ünlü akını
Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, dün akşam İstanbul'da bir otelde dünyaevine girdi. Düğüne birbirinden ünlü isimler katılırken geceden kareler de sosyal medyada paylaşıldı.
Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.
Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.
Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.