Eda Ece nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı
Uzun yıllardır aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturan Eda Ece, evlilik teklifinin detaylarını ve gelinlik seçimini nasıl yaptığını anlattı.
4 yıllık aşklarını yaklaşık bir ay önce evlilikle taçlandıran Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çifti, Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girmişti. Düğüne sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim katılmıştı.
Hello dergisine kapak olan Eda Ece- Buğrahan Tuncer çifti, düğün detaylarını anlattı.