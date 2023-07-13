Eda Ece nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı

"GELİNLİĞİMİ TEK BAŞIMA SEÇTİM"

Düğünde Zuhair Murad ve Oscar de la Renta imzalı iki farklı gelinlik tercih eden Eda Ece, "Gelinliklerimi kimse önceden görmedi; tek başıma seçtim ve aldım. Herkese sürpriz olsun istedim. Hiç kafam karışmadan seçmek istedim. Annem ve ablam provalarıma geldi" ifadelerini kullandı.