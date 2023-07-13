Eda Ece nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı

Uzun yıllardır aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturan Eda Ece, evlilik teklifinin detaylarını ve gelinlik seçimini nasıl yaptığını anlattı.

Eda Ece nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı - 1

4 yıllık aşklarını yaklaşık bir ay önce evlilikle taçlandıran Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çifti, Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girmişti. Düğüne sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim katılmıştı.

Hello dergisine kapak olan Eda Ece- Buğrahan Tuncer çifti, düğün detaylarını anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Eda Ece nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı - 2

"BİR ANDA YÜZÜKLE GELDİ"

Ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda nasıl evlilik teklifi aldığından bahsetti.

Ece, "Gece yarısı dişlerimi fırçalayıp yatacakken Buğra bir anda elinde yüzükle kapıya geldi" dedi.

Eda Ece nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı - 3

"ÇOK GÜZEL BİR GELİN OLMUŞTU"

Düğün günü birbirlerini gelinlik ve damatlıkla gördüklerinde ne hissettiklerini de açıklayan ünlü çiftten Buğrahan Tuncer, “Çok güzel bir gelin olmuştu. Onu görünce mutlu hissettim. İlişkimizin çok özel bir anı olarak hafızamda yerini aldı" dedi.

Eda Ece nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı - 4

Eda Ece de "Gelinliğimi giyip Buğra’yı gördüğüm an güzel bir histi. Onu görünce yüzüm güldü. Beğendiğini hissettim. Sonra ‘Çok güzel olmuşsun’ deyince çok duygulandım" şeklinde konuştu.

Eda Ece nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı - 5

"GELİNLİĞİMİ TEK BAŞIMA SEÇTİM"

Düğünde Zuhair Murad ve Oscar de la Renta imzalı iki farklı gelinlik tercih eden Eda Ece, "Gelinliklerimi kimse önceden görmedi; tek başıma seçtim ve aldım. Herkese sürpriz olsun istedim. Hiç kafam karışmadan seçmek istedim. Annem ve ablam provalarıma geldi" ifadelerini kullandı.

Eda Ece nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı - 6

BALAYI POZU

Öte yandan düğün sonrası balayına çıkan ünlü çift, tercihini Bodrum'dan yana kullanmıştı. Eda Ece, havuz başında beyaz elbisesiyle verdiği pozu, "An" diyerek paylaşmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER