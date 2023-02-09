Eda Ece: Sizi çok seviyorum Türk halkı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek oldu. Pek çok ünlü isim de depremzedeler için elini taşın altına koydu. Bu isimlerden biri de oyuncu Eda Ece oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla bölgeye destek olmaya çalışan Ece, dükkanlardaki rafların boşaldığını belirterek duygularını dile getirdi.

Eda Ece: Sizi çok seviyorum Türk halkı - 1

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken sanat dünyası da birlik-beraberlik mesajları veriyor. O isimlerden biri de oyuncu Eda Ece oldu.

Eda Ece: Sizi çok seviyorum Türk halkı - 2

Ünlü isim, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Dükkanlardaki rafların boşaldığını gören ve çok duygulanan Eda Ece, şahit olduğu anları sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım ile anlattı.

Eda Ece: Sizi çok seviyorum Türk halkı - 3

"ÖLENE KADAR ÜLKEM İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Ece, paylaşımında "Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, kıyafet, dükkanlarında, battaniye her bulabildiğimi aldım ve gördüm ki raflar boş. Sizi çok seviyorum Türk halkı. Sendeki yürek kimsede yok. Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Kurtuluş savaşları böyle anlatıldı bize işte biz böyle bir ülkeyiz! Ölene kadar buradayım, ülkem için çalışacağım, hiçbir yere gitmem" ifadelerini kullandı.

Eda Ece: Sizi çok seviyorum Türk halkı - 4

BİRÇOK ÜNLÜ YARDIMDA BULUNDU

Birçok ünlü isim depremzedelere yardım için cala başla çalışırken Haluk Levent de önceki gün yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı, Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Ceceli, Edis Görgülü, Burak Deniz, Hakan Balta-Derya Balta, Emre Kılınç ve Merih Demiral’ın para yardımında bulunduğunu belirtmişti.

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