Eda Ece: Sizi çok seviyorum Türk halkı

"ÖLENE KADAR ÜLKEM İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Ece, paylaşımında "Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, kıyafet, dükkanlarında, battaniye her bulabildiğimi aldım ve gördüm ki raflar boş. Sizi çok seviyorum Türk halkı. Sendeki yürek kimsede yok. Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Kurtuluş savaşları böyle anlatıldı bize işte biz böyle bir ülkeyiz! Ölene kadar buradayım, ülkem için çalışacağım, hiçbir yere gitmem" ifadelerini kullandı.