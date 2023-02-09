Eda Ece: Sizi çok seviyorum Türk halkı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken sanat dünyası da birlik-beraberlik mesajları veriyor. O isimlerden biri de oyuncu Eda Ece oldu.
Ünlü isim, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Dükkanlardaki rafların boşaldığını gören ve çok duygulanan Eda Ece, şahit olduğu anları sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım ile anlattı.
Ece, paylaşımında "Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, kıyafet, dükkanlarında, battaniye her bulabildiğimi aldım ve gördüm ki raflar boş. Sizi çok seviyorum Türk halkı. Sendeki yürek kimsede yok. Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Kurtuluş savaşları böyle anlatıldı bize işte biz böyle bir ülkeyiz! Ölene kadar buradayım, ülkem için çalışacağım, hiçbir yere gitmem" ifadelerini kullandı.
Birçok ünlü isim depremzedelere yardım için cala başla çalışırken Haluk Levent de önceki gün yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı, Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Ceceli, Edis Görgülü, Burak Deniz, Hakan Balta-Derya Balta, Emre Kılınç ve Merih Demiral’ın para yardımında bulunduğunu belirtmişti.