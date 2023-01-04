Eda Taşpınar mescitte poz vermesi nedeniyle ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar'ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.
Taşpınar öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Şüpheli Taşpınar’ın savcılıktaki işlemleri yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Taşpınar savcılıkta verdiği ifadesinde fotoğraftaki şahsın kendisi olduğunu kabul ederek, "Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde 2 tane turist fotoğraf çekiniyordu. Ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm" dedi.
Şüpheli Taşpınar ifadesinin devamında, "İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta bir uyarıda bulunmadılar" ifadelerini kullanırken durumdan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.
Sosyal medyadaki paylaşımını korktuğu için kaldırdığını belirten Taşpınar, "Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim" ifadelerini kullandı.
Eda Taşpınar, otelin mescidinde çekilen fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yayınlamış, gelen tepkilerin ardından paylaşımını silmişti. Yayınladığı fotoğraf incelenen ünlü isim hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Taşpınar'ın poz verdiği mesciti içinde barındıran otelden de açıklama geldi.
Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği Four Seasons Hotel Sultanahmet’in Otel Müdürü Serap Akkuş da şu yazılı açıklamayı yaptı:
“Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz.”
Eda Taşpınar’ın otele ait mescitte poz vermesi tepki çekmiş, Taşpınar’ın "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yayınladığı fotoğrafla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.