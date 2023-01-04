Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama

Eda Taşpınar, mescitte çekilen fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yayınlamış, gelen tepkilerin ardından paylaşımını silmişti. Yayınladığı fotoğraf incelenen ünlü isim hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Taşpınar'ın poz verdiği mesciti içinde barındıran otelden de açıklama geldi.
Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği Four Seasons Hotel Sultanahmet’in Otel Müdürü Serap Akkuş da şu yazılı açıklamayı yaptı:
“Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz.”
Eda Taşpınar’ın otele ait mescitte poz vermesi tepki çekmiş, Taşpınar’ın "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yayınladığı fotoğrafla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.