Edip Akbayram'ın son durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram açıkladı

Usta sanatçı Edip Akbayram, birkaç hafta önce düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın sağlık durumu hakkında açıklama eşi Ayten Akbayram'dan geldi.

Edip Akbayram'ın son durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram açıkladı - 1

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Edip Akbayram'ın son durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram açıkladı - 2

AKBAYRAM'DAN HABER VAR

İki haftadır tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edip Akbayram'ın son durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram açıkladı - 3

Akbayram'ın sağlık durumu hakkında eşi Ayten Akbayram açıklama yaptı.

Edip Akbayram'ın son durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram açıkladı - 4

"İYİ OLACAK İNŞALLAH"

Milliyet'in haberine göre; Ayten Akbayram, “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” diye konuştu.

Edip Akbayram'ın son durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram açıkladı - 5

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER