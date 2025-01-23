Edip Akbayram'ın son durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram açıkladı
Usta sanatçı Edip Akbayram, birkaç hafta önce düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın sağlık durumu hakkında açıklama eşi Ayten Akbayram'dan geldi.
Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti.