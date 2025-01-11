Edip Akbayram'ın son durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram'dan babasıyla ilgili açıklama

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ferhat Göçer, "Hepimize geçmiş olsun. Edip Akbayram sanatçı kişiliğiyle Türkiye'nin en sevilen üstatlarından, kıymetli büyüklerinden bir tanesi. Yaklaşık on günlük süreçte bizi çok üzdü. Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Bir ameliyat olması söz konusu, iç kanamanın devam ettiği için. Bende şimdi içerdeki arkadaşlarla bir istişare yapacağım. Hekim arkadaşlar Türkiye'nin önemli hekimleri. Bu açıdan güvenli ellerde olduğuna eminiz. Ailesi şu anda endişeyle, kaygıyla içerden gelecek haberi bekliyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.