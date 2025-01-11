Edip Akbayram'ın son durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram'dan babasıyla ilgili açıklama
Usta sanatçı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Dün ameliyat olan ve tedavisi süren usta sanatçı ile ilgili kızı Türkü Akbayram'dan açıklama geldi. İşte Edip Akbayram'ın sağlık durumu...
Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Birkaç gün taburcu olan Akbayram, dün sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.