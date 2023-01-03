Edward Norton atalarının köle sahibi olmasından rahatsızlık duydu

Ünlü isimlerin aile geçmişini ortaya çıkaran “Finding Your Roots” adlı programa konuşan Norton, ataları köle sahibi olduğu için bundan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Atalarının geçmişte köleleştirdiği insanların fotoğrafını gören 53 yaşındaki oyuncu “Kısa cevap, bu tür şeyler rahatsız edici ve siz de onlardan rahatsız olmalısınız. Bundan herkes rahatsız olmalı” ifadelerini kullandı.