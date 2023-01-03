Edward Norton atalarının köle sahibi olmasından rahatsızlık duydu

Son dönemde başrollerini Daniel Craig ile paylaştığı Knives Out: Glass Onion filmiyle gündeme gelen ABD’li oyuncu Edward Norton, atalarının kökenine dair açıklamalarıyla gündeme geldi.
Ünlü isimlerin aile geçmişini ortaya çıkaran “Finding Your Roots” adlı programa konuşan Norton, ataları köle sahibi olduğu için bundan rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Atalarının geçmişte köleleştirdiği insanların fotoğrafını gören 53 yaşındaki oyuncu “Kısa cevap, bu tür şeyler rahatsız edici ve siz de onlardan rahatsız olmalısınız. Bundan herkes rahatsız olmalı” ifadelerini kullandı.
Oyuncu “Bu, sizin ve kendi hayatınızın yargılanması üzerine bir konu değil, bu ülkenin tarihinin yargılanmasıdır. Her şeyden önce kabul edilmesi ve ardından bununla mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.
Anne, baba ve 5 kızdan oluşan bir ailenin atalarının kölesi olduğunu öğrenen oyuncu “Bu insanlar köleliğin içine doğdu. ‘Sekiz yaşındaki bir köle’ ibaresini gördüğünüzde sadece ölmek istiyorsunuz” dedi.