Edward Norton: Pocahontas'ın soyundan geliyorum

Dövüş Kulübü, Sihirbaz ve American History X gibi filmlerle tanınan ABD’li oyuncu Edward Norton'ın atalarının geçmişte köle sahibi olduğu ortaya çıktı. Ünlü isimlerin aile geçmişini ortaya çıkaran “Finding Your Roots” adlı programa konuşan Norton, bundan dolayı rahatsızlık duyduğunu söylemişti.
53 yaşındaki oyuncu, programın ilerleyen kısımlarında hikayesi filmlere konu olan Amerikan yerlisi Pocahontas’ın 12. dereceden büyükannesi olduğunu öğrendi.
Programın tarihçisi Henry Louis Gates Jr. oyuncuya “Pocahontas senin 12. dereceden büyükannen” dedi. Daha önce atalarının köle sahibi olduğunu öğrenen Norton, bir yerli kabilesinin lideri olan Şef Powhatan’ın kızı Pocahontas’ın soyundan geldiğini öğrendi.
17. yüzyılda İngiliz kolonicileri günümüz Amerika’sında karşılayan ve onlara yerli kültürünü tanıtan Pocahontas, 1614’te Virginia’nın Jamestown kentinde kolonici John Rolfe ile evlenmişti.
Disney'in 1995 tarihli Pocahontas adındaki animasyon/müzikal filmi, Amerikan yerlisinin hayatını konu alan en iyi yapımlar arasında yer alıyor.
Öte yandan, atalarının geçmişte köleleştirdiği insanların fotoğrafını gören 53 yaşındaki oyuncu “Kısa cevap, bu tür şeyler rahatsız edici ve siz de onlardan rahatsız olmalısınız. Bundan herkes rahatsız olmalı” ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu “Bu, sizin ve kendi hayatınızın yargılanması üzerine bir konu değil, bu ülkenin tarihinin yargılanmasıdır. Her şeyden önce kabul edilmesi ve ardından bununla mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.
Anne, baba ve 5 kızdan oluşan bir ailenin atalarının kölesi olduğunu öğrenen oyuncu “Bu insanlar köleliğin içine doğdu. ‘Sekiz yaşındaki bir köle’ ibaresini gördüğünüzde sadece ölmek istiyorsunuz” dedi.