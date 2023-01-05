Edward Norton: Pocahontas'ın soyundan geliyorum

"BUNDAN HERKES RAHATSIZ OLMALI”

Öte yandan, atalarının geçmişte köleleştirdiği insanların fotoğrafını gören 53 yaşındaki oyuncu “Kısa cevap, bu tür şeyler rahatsız edici ve siz de onlardan rahatsız olmalısınız. Bundan herkes rahatsız olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu “Bu, sizin ve kendi hayatınızın yargılanması üzerine bir konu değil, bu ülkenin tarihinin yargılanmasıdır. Her şeyden önce kabul edilmesi ve ardından bununla mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.

Anne, baba ve 5 kızdan oluşan bir ailenin atalarının kölesi olduğunu öğrenen oyuncu “Bu insanlar köleliğin içine doğdu. ‘Sekiz yaşındaki bir köle’ ibaresini gördüğünüzde sadece ölmek istiyorsunuz” dedi.