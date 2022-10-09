Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladı, tweet'i kısa süre sonra sildi

Real Madrid'in efsane kalecilerinden Iker Casillas, yıllar sonra cinsel yönelimi konusunda açıklama yaptı. 41 yaşındaki eski kaleci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eşcinsel olduğunu söyledi. Casillas, büyük yankı uyandıran tweet'ini kısa süre sonra sildi.
Casillas, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın eski savunma oyuncularından Carles Puyol da, Casillas'ın paylaşımına yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker."
İşte Casillas'ın söz konusu paylaşımı ve Puyol'un İspanyol kaleciye verdiği yanıt...
Paylaşımına kalp ve öpücük emojileri ekleyen Carles Puyol'un bu mesajı, eski Barcelona oyuncusunun da eşcinsel kimliğini açıkladığı şeklinde yorumlandı.
Öte yandan İspanyol basını, Casillas'ın 'ironi' yapmış olabileceğini de ima etti. Eski kalecinin, Alejandra Onieva ile ilişkisi olduğuna dair söylentiler son dönemde sıkça gündeme getiriliyordu. Casillas'ın da buna yanıt olarak böyle bir mesaj yazmış olabileceği öne sürüldü. Casillas kısa sürede soayl medyanın trendlerine girince, attığı tweet'i sildi.
İspanya'da yayınlanan günlük spor gazetesi AS, Casillas'ın hakkında çıkan aşk dedikodularını protesto etmek için "ironi tweeti" attığını, Puyol'un da bu şakaya ortak olduğunu yazdı.
İki kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilen, 2009 yılının sonunda üçüncü kez UEFA Yılın Takımı'na seçilen Casillas, 2011 itibarıyla tüm kulüp ve milli takım şampiyonlukları kazanmış oyunculardan biri oldu. 2010 yılında Asturia'ın Spor Prensi ödülünü alan Casillas, 2010'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen kaleci unvanını aldı. Kasım 2011'de İspanya milli takımında en çok oynayan oyuncu oldu.
Antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonrasında 2019'da tarihinde profesyonel futbol hayatına son veren sporcu, 2004 ve 2008 yılları arasında güzellik yarışması birincisi Eva Gonzalez ile ilişki yaşadı. 2009'da spor gazetecisi Sara Carbonero ilişki yaşamaya başlayan sporcunun bu ilişkiden 2014 yılında bir oplu dünyaya geldi. Çift 2015'te ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. 20 Mart 2016'da çift evlendi. 2 Haziran 2016'da ikinci çocukları dünyaya geldi. Çiftin 2021'de boşandığı haberleri çıktı.