Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladı, tweet'i kısa süre sonra sildi

İKİ ÇOCUĞU VAR

İki kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilen, 2009 yılının sonunda üçüncü kez UEFA Yılın Takımı'na seçilen Casillas, 2011 itibarıyla tüm kulüp ve milli takım şampiyonlukları kazanmış oyunculardan biri oldu. 2010 yılında Asturia'ın Spor Prensi ödülünü alan Casillas, 2010'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen kaleci unvanını aldı. Kasım 2011'de İspanya milli takımında en çok oynayan oyuncu oldu.

Antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonrasında 2019'da tarihinde profesyonel futbol hayatına son veren sporcu, 2004 ve 2008 yılları arasında güzellik yarışması birincisi Eva Gonzalez ile ilişki yaşadı. 2009'da spor gazetecisi Sara Carbonero ilişki yaşamaya başlayan sporcunun bu ilişkiden 2014 yılında bir oplu dünyaya geldi. Çift 2015'te ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. 20 Mart 2016'da çift evlendi. 2 Haziran 2016'da ikinci çocukları dünyaya geldi. Çiftin 2021'de boşandığı haberleri çıktı.