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Efsane müzisyen Carlos Santana sahnede yere yığıldı

Haberler - ntv.com.tr | 06.07.2022 - 10:51 - Son Güncelleme : 06.07.2022 - 11:08

Meksika asıllı ABD’li şarkıcı Carlos Santana, Michigan’da konser verdiği esnada yere yığıldı. Müzisyen sağlık durumuna ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Efsane müzisyen Carlos Santana sahnede yere yığıldı - 1

Meksika asıllı ABD’li şarkıcı Carlos Santana, hayranlarını korkuttu.

Efsane müzisyen Carlos Santana sahnede yere yığıldı - 2

'Maria Maria’ ve ‘Black Magic Woman’ gibi hit şarkıların sahibi ABD’li müzisyen salı gecesi Michigan'da verdiği konser sırasında bayıldı.

Efsane müzisyen Carlos Santana sahnede yere yığıldı - 3

Müzisyenin bayılma anlarını sosyal medya kullanıcıları paylaştı.

Efsane müzisyen Carlos Santana sahnede yere yığıldı - 4

Ekip arkadaşları tarafından kulise taşınan 74 yaşındaki şarkıcının sağlık durumuna ilişkin açıklama kendi Twitter hesabından geldi.

Efsane müzisyen Carlos Santana sahnede yere yığıldı - 5

SU KAYBI YAŞADI

Paylaşımda “Değerli dualarınız için teşekkürler. Cindy ve ben gayet iyiyiz. Biraz yemek yemeyi ve su içmeyi unutmuşuz. Su kaybından dolayı bayıldım” ifadeleri yer aldı.

Efsane müzisyen Carlos Santana sahnede yere yığıldı - 6

TMZ'nin haberine göre, Santana'nın sağlık durumunun daha iyiye gittiği biliniyor.

Efsane müzisyen Carlos Santana sahnede yere yığıldı - 7

Santana'nın The Pavilion at Star Lake'de vermesi planlanan konseri şarkıcının sağlık durumu sebebiyle ertelendi.

Efsane müzisyen Carlos Santana sahnede yere yığıldı - 8

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ GİTARİSTLERİNDEN

Efsane müzisyen, kariyeri boyunca 10 Grammy ödülü kazandı. Rolling Stones dergisi kendisini tüm zamanların en iyi 100 gitaristi listesine dahil etti.

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