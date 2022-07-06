Efsane müzisyen Carlos Santana sahnede yere yığıldı

Haberler - ntv.com.tr | 06.07.2022 - 10:51 - Son Güncelleme : 06.07.2022 - 11:08
Meksika asıllı ABD’li şarkıcı Carlos Santana, hayranlarını korkuttu.
'Maria Maria’ ve ‘Black Magic Woman’ gibi hit şarkıların sahibi ABD’li müzisyen salı gecesi Michigan'da verdiği konser sırasında bayıldı.
Müzisyenin bayılma anlarını sosyal medya kullanıcıları paylaştı.
Ekip arkadaşları tarafından kulise taşınan 74 yaşındaki şarkıcının sağlık durumuna ilişkin açıklama kendi Twitter hesabından geldi.
Paylaşımda “Değerli dualarınız için teşekkürler. Cindy ve ben gayet iyiyiz. Biraz yemek yemeyi ve su içmeyi unutmuşuz. Su kaybından dolayı bayıldım” ifadeleri yer aldı.
TMZ'nin haberine göre, Santana'nın sağlık durumunun daha iyiye gittiği biliniyor.
Santana'nın The Pavilion at Star Lake'de vermesi planlanan konseri şarkıcının sağlık durumu sebebiyle ertelendi.
Efsane müzisyen, kariyeri boyunca 10 Grammy ödülü kazandı. Rolling Stones dergisi kendisini tüm zamanların en iyi 100 gitaristi listesine dahil etti.