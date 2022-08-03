Efsanevi şarkıcı Prince'in 156 milyon dolarlık mirası bölüştürüldü

Haberler - ntv.com.tr | 03.08.2022 - 11:19
2016 yılında hayatını kaybeden ünlü pop yıldızı Prince’in mirasının nasıl bölüştürüleceği belli oldu.
Vasiyet bırakmayan şarkıcının 156 milyon dolarlık mirası, yaklaşık 6 senedir paylaştırılamıyordu.
57 yaşında yüksek dozdan hayatını kaybeden şarkıcının, eşi veya çocuğu bulunmadığı için tüm varlığı altı kardeşine kaldı. Ancak mirasın bölüştürülmesinde bir türlü fikir birliğine varamayan kardeşler mahkemeye başvurdu.
Mirasçıların üçü tüm paylarını Primary Wave adlı şirkete sattı. Diğer üç kardeş ise Prince’in danışmanları L Londell McMillan ve Charles Spicer’ı kendilerine düşen payı yönetmesi için tuttu.
Purple Rain şarkısı ile hafızalara kazınan Prince, 21 Nisan 2016'da Minnesota'daki evinde ölü bulunmuştu.
ABD'li müzik ikonunun aşırı dozda uyuşturucu etkisi veren ilaçtan öldüğü tespit edilmişti. Minneapolis'teki özel malikanesinde ölü bulunan pop yıldızının, haşhaştan yapıldığı belirtilen ve uyuşturucu etkisi veren "opioid"den dolayı hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.
Prince'in yaşamını yitirmesinden altı gün önce özel uçağının Illinois'in Moline kentine acil iniş yaptığı ve müzisyenin 'doz aşımından' hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkarken, hastane yetkilileri kendisinin grip olduğunu açıklamıştı.