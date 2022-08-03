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Efsanevi şarkıcı Prince'in 156 milyon dolarlık mirası bölüştürüldü

Haberler - ntv.com.tr | 03.08.2022 - 11:19

Yaklaşık 6 sene önce hayatını kaybeden ünlü şarkıcı ve söz yazarı Prince'in bir türlü paylaşılamayan mirasında karara varıldı.

Efsanevi şarkıcı Prince'in 156 milyon dolarlık mirası bölüştürüldü - 1

2016 yılında hayatını kaybeden ünlü pop yıldızı Prince’in mirasının nasıl bölüştürüleceği belli oldu.

Efsanevi şarkıcı Prince'in 156 milyon dolarlık mirası bölüştürüldü - 2

VASİYET BIRAKMADI

Vasiyet bırakmayan şarkıcının 156 milyon dolarlık mirası, yaklaşık 6 senedir paylaştırılamıyordu.

Efsanevi şarkıcı Prince'in 156 milyon dolarlık mirası bölüştürüldü - 3

KARDEŞLER MAHKEMEYE BAŞVURDU

57 yaşında yüksek dozdan hayatını kaybeden şarkıcının, eşi veya çocuğu bulunmadığı için tüm varlığı altı kardeşine kaldı. Ancak mirasın bölüştürülmesinde bir türlü fikir birliğine varamayan kardeşler mahkemeye başvurdu.

Efsanevi şarkıcı Prince'in 156 milyon dolarlık mirası bölüştürüldü - 4

MİRAS BÖLÜŞTÜRÜLDÜ

Mirasçıların üçü tüm paylarını Primary Wave adlı şirkete sattı. Diğer üç kardeş ise Prince’in danışmanları L Londell McMillan ve Charles Spicer’ı kendilerine düşen payı yönetmesi için tuttu.

Efsanevi şarkıcı Prince'in 156 milyon dolarlık mirası bölüştürüldü - 5

ÖLÜM NEDENİ: UYUŞTURUCU ETKİLİ İLAÇ

Purple Rain şarkısı ile hafızalara kazınan Prince, 21 Nisan 2016'da Minnesota'daki evinde ölü bulunmuştu.

ABD'li müzik ikonunun aşırı dozda uyuşturucu etkisi veren ilaçtan öldüğü tespit edilmişti. Minneapolis'teki özel malikanesinde ölü bulunan pop yıldızının, haşhaştan yapıldığı belirtilen ve uyuşturucu etkisi veren "opioid"den dolayı hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

Efsanevi şarkıcı Prince'in 156 milyon dolarlık mirası bölüştürüldü - 6

Prince'in yaşamını yitirmesinden altı gün önce özel uçağının Illinois'in Moline kentine acil iniş yaptığı ve müzisyenin 'doz aşımından' hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkarken, hastane yetkilileri kendisinin grip olduğunu açıklamıştı.

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