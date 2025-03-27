Ege Kökenli anne oluyor

2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olmaya hazırlanıyor.

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Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli anne oluyor.

N-LIFE HABERLERİ

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 32 yaşındaki oyuncu ile eşi Lior Ahituv bebek bekliyor.

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Kökenli'nin yaklaşık 4 aylık hamile olduğu biliniyor.

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Oyuncunun bebeğinin cinsiyetini  şimdilik gizli tuttuğu öğrenildi.

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