Ege Kökenli anne oluyor
2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olmaya hazırlanıyor.
Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli anne oluyor.
Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli anne oluyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 32 yaşındaki oyuncu ile eşi Lior Ahituv bebek bekliyor.
Kökenli'nin yaklaşık 4 aylık hamile olduğu biliniyor.
Oyuncunun bebeğinin cinsiyetini şimdilik gizli tuttuğu öğrenildi.