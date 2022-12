Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar

MONROE MET GALA'DA

Kim Kardashian'ın bu yılki Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ikonik kıyafetini giymesi uzun süre gündemi meşgul etti. 41 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızının Monroe'nun elbisesini giymesi eleştiri yağmuruna tutuldu. Monroe’nun ikonik kıyafeti, 2016’da Ripley's Believe It or Not adlı şirket tarafından 4,8 milyon dolara satın alınmıştı.