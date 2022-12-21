Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar

JOHNNY DEPP - AMBER HEARD KARALAMA DAVASI

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davası şüphesiz yılın en ses getiren olaylarından biri oldu. Tüm dünyanın mahkeme sonucunu dört gözle beklediği davanın galibi ise Johnny Depp oldu. Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard ise dava esnasında sergilediği tavırları, Depp'in kendisi hakkında sunduğu çarpıcı açıklamalar ve davanın peşini bırakmadığını gösteren adımlarıyla bu sene Google'ın en çok aranan ismi olmayı da başardı.