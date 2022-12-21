Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Tarkan'ın konser verdiği Gündoğdu Meydanı'na yüz binlerce kişi akın etti.
Will Smith, Oscar töreninde eşi ile ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a attığı tokatla günlerce konuşuldu. Smith'in 10 yıl boyunca Oscar'dan men edilmesinin yanı sıra birçok projesi de iptal edildi
17 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in birlikteliği ve ikilinin düğünü yılın en çok konuşulan olayları arasına girdi. Çiftin düğünü, ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık bir malikanede gösterişli bir törenle gerçekleşti.
Arabesk-fantezi dalında seslendirdiği eserlerle ünlenen, 1989 yılında ise boşandığı eşi Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ‘Bergen’ filmi, mart ayında vizyona girdi.
Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu’nun üstlendiği film, beş milyonun üstünde seyirciyi sinema salonlarına çekti.
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davası şüphesiz yılın en ses getiren olaylarından biri oldu. Tüm dünyanın mahkeme sonucunu dört gözle beklediği davanın galibi ise Johnny Depp oldu. Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard ise dava esnasında sergilediği tavırları, Depp'in kendisi hakkında sunduğu çarpıcı açıklamalar ve davanın peşini bırakmadığını gösteren adımlarıyla bu sene Google'ın en çok aranan ismi olmayı da başardı.
Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmişti ancak ünlü çift evliliğin ikinci ayında yollarını ayırma kararı aldı.
Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktörü Bruce Willis oyunculuğu bırakıyor. Ünlü oyuncunun, beyindeki işlev bozukluğu ile ortaya çıkan afaziye yakalandığı açıklandı.
Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti. Erken, eşinin ölümü sonrası zor günler geçirdi.
Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle ailesinin yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı davada mahkeme, 23 Aralık'ta vizyona girecek olan filmin ve fragmanının yayınlanmamasına karar verdi. Ertaş ailesi kararı alkışlayarak kutlarken yapımcı Uslu, "Babalarının filmini yasakladılar onu alkışlıyorlar" dedi.
Gülşen bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 26 Ağustos'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı. İtiraz üzerine 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen'e ev hapsi adli kontrol şartı uygulanmıştı. Gülşen hakkındaki ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırılmıştı.
Şarkıcı hakkında hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Ünlü şarkıcı Rihanna, rapçi ASAP Rocky ile ilk kez bebek sahibi oldu. Ünlü şarkıcı ilk kez annelik sevinci yaşadı.
Farklı ülkelerde yaptığı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz graffiti sanatçısı Banksy'nin Ukrayna'daki hasarlı binalara yaptığı çalışmalar uzun süre gündemde kaldı. Graffiti sanatçısı eserini sosyal medya hesabında "Borodyanka, Ukrayna" başlığıyla yayınladı.
'Cadılar Bayramı kraliçesi' unvanını her sene giydiği dikkat çekici kostümlerle hak ettiğini gösteren ünlü model Heidi Klum, bu sene de ilginç bir görünüm tercih etti. Alman model, kendisinin organize ettiği Cadılar Bayramı partisine oltaya takılmış soluncan kılığında katıldı.
Kim Kardashian'ın bu yılki Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ikonik kıyafetini giymesi uzun süre gündemi meşgul etti. 41 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızının Monroe'nun elbisesini giymesi eleştiri yağmuruna tutuldu. Monroe’nun ikonik kıyafeti, 2016’da Ripley's Believe It or Not adlı şirket tarafından 4,8 milyon dolara satın alınmıştı.
Beyonce hayranlarının albüm özlemini 'Renaissance' ile sona erdi. 29 Temmuz’da piyasaya çıkan albüm, alışılmışın dışındaki Beyonce şarkılarıyla listelerde zirveye tırmandı.
İklim aktivistleri bu yıl için oldukça hareketli geçti. İklim krizine dikkat çeken aktivistler, birçok ünlü tabloya zarar vererek dünya liderlerine çağrıda bulundu.
Türk sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da hayatını kaybetti. Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bella Hadid, Paris Moda Haftası'na damga vurdu. Sahneye çıkan Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle moda tarihine geçti. Çıplak bedenine beyaz boyalar püskürtülürken Hadid'in vücuduna püskürtülen beyaz boyalar sonunda bir elbiseye dönüştü.
Yahudi karşıtı ırkçı ifadeler kullanan ve bu yüzden hem birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren hem de Twitter hesabı kapatılan Kanye West, şüphesiz yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu.
Üçüncü bebeğini kucağına alan Adriana Lima, büyüyen göbeğini vurgulayan kıyafetiyle ve hala görünebilen kaslarıyla defileye damga vurdu.
Usta gazeteci ve spiker Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç'ın vefatı sanat ve spor dünyasını yasa boğdu.
Andy Warhol’un 1964 yılında yaptığı ve Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun portresinin yer aldığı çalışmalardan biri olan “Shot Sage Blue Marilyn” açık artırmaya çıktı. Tablo yaklaşık 2 milyar 945 milyon Türk Lirasına satıldı.
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşındaki ölümü tüm dünyada ses getirdi. Ölüm belgesi yayınlanan Kraliçe’nin ‘yaşlılık’tan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.
Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Beyazperdede canlandırdığı sayısız karakterle hafızlarda yer edinen Girik, 79 yaşındaydı.
Türk müziğinin efsane isimlerinden İlhan İrem, tedavi gördüğü hastanede 28 Temmuz 2022'de hayatını kaybetti. 67 yaşındaki İlhan İrem, böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu.
GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" ne katılan Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'ya söylediği romantik sözleri gündemi uzun süre meşgul etti.
Doğulu'ya ödülünü verirken onu öpen Saat, "İkon olmak biraz Kenan'ın ruhu gibi. Küçüklüğümde o güneş kolyede fotoğrafını taşıdığım insanla yan yanayım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" dedi.