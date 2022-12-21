Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar

Yeni bir yıla giriş yaparken bu yıla damgasını vuran olayları hatırlamaya hazır mısınız? Will Smith'in tokadından Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne, Bergen'in gişe rekorları kırmasından Adriana Lima'nın hamileyken kas şovu yapmasına kadar birçok olayı derledik. İşte 2022'ye damgasını vuran olaylar...

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 1

TARKAN İZMİR'DE

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Tarkan'ın konser verdiği Gündoğdu Meydanı'na yüz binlerce kişi akın etti.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 2

WILL SMITH'IN TOKADI

Will Smith, Oscar töreninde eşi ile ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a attığı tokatla günlerce konuşuldu. Smith'in 10 yıl boyunca Oscar'dan men edilmesinin yanı sıra birçok projesi de iptal edildi

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 3

BENNIFER DÜĞÜNÜ

17 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in birlikteliği ve ikilinin düğünü yılın en çok konuşulan olayları arasına girdi. Çiftin düğünü, ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık bir malikanede gösterişli bir törenle gerçekleşti.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 4

BERGEN FİLMİNİN BAŞARISI

Arabesk-fantezi dalında seslendirdiği eserlerle ünlenen, 1989 yılında ise boşandığı eşi Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ‘Bergen’ filmi, mart ayında vizyona girdi.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu’nun üstlendiği film, beş milyonun üstünde seyirciyi sinema salonlarına çekti.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 5

JOHNNY DEPP - AMBER HEARD KARALAMA DAVASI

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davası şüphesiz yılın en ses getiren  olaylarından biri oldu. Tüm dünyanın mahkeme sonucunu dört gözle beklediği davanın galibi ise Johnny Depp oldu. Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard ise dava esnasında sergilediği tavırları, Depp'in kendisi hakkında sunduğu çarpıcı açıklamalar ve davanın peşini bırakmadığını gösteren adımlarıyla bu sene Google'ın en çok aranan ismi olmayı da başardı.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 6

ANİ AYRILIK

Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmişti ancak ünlü çift evliliğin ikinci ayında yollarını ayırma kararı aldı.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 7

OYUNCULUĞU BIRAKTI

Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktörü Bruce Willis oyunculuğu bırakıyor. Ünlü oyuncunun, beyindeki işlev bozukluğu ile ortaya çıkan afaziye yakalandığı açıklandı.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 8

ECE ERKEN'İN ZOR GÜNLERİ

Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti. Erken, eşinin ölümü sonrası zor günler geçirdi.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 9

'GARİP BÜLBÜL NEŞET ERTAŞ' FİLMİ KRİZİ

Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle ailesinin yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı davada mahkeme, 23 Aralık'ta vizyona girecek olan filmin ve fragmanının yayınlanmamasına karar verdi. Ertaş ailesi kararı alkışlayarak kutlarken yapımcı Uslu, "Babalarının filmini yasakladılar onu alkışlıyorlar" dedi.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 10

GÜLŞEN TUTUKLANDI

Gülşen bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 26 Ağustos'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı. İtiraz üzerine 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen'e ev hapsi adli kontrol şartı uygulanmıştı. Gülşen hakkındaki ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırılmıştı.

Şarkıcı hakkında hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 11

RIHANNA ANNE OLDU

Ünlü şarkıcı Rihanna, rapçi ASAP Rocky ile ilk kez bebek sahibi oldu. Ünlü şarkıcı ilk kez annelik sevinci yaşadı.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 12

BANKSY UKRAYNA'DA

Farklı ülkelerde yaptığı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz graffiti sanatçısı Banksy'nin Ukrayna'daki hasarlı binalara yaptığı çalışmalar uzun süre gündemde kaldı. Graffiti sanatçısı eserini sosyal medya hesabında "Borodyanka, Ukrayna" başlığıyla yayınladı.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 13

SOLUCAN KILIĞINA GİRDİ

'Cadılar Bayramı kraliçesi' unvanını her sene giydiği dikkat çekici kostümlerle hak ettiğini gösteren ünlü model Heidi Klum, bu sene de ilginç bir görünüm tercih etti. Alman model, kendisinin organize ettiği Cadılar Bayramı partisine oltaya takılmış soluncan kılığında katıldı.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 14

MONROE MET GALA'DA

Kim Kardashian'ın bu yılki Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ikonik kıyafetini giymesi uzun süre gündemi meşgul etti. 41 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızının Monroe'nun elbisesini giymesi eleştiri yağmuruna tutuldu. Monroe’nun ikonik kıyafeti, 2016’da Ripley's Believe It or Not adlı şirket tarafından 4,8 milyon dolara satın alınmıştı.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 15

BEYONCE HASRETİ SONA ERDİ

Beyonce hayranlarının albüm özlemini  'Renaissance' ile sona erdi. 29 Temmuz’da piyasaya çıkan albüm, alışılmışın dışındaki Beyonce şarkılarıyla listelerde zirveye tırmandı.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 16

AKTİVİSTLER EYLEMDE

İklim aktivistleri bu yıl için oldukça hareketli geçti.  İklim krizine dikkat çeken aktivistler, birçok ünlü tabloya zarar vererek dünya liderlerine çağrıda bulundu. 

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 17

CÜNEYT ARKIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Türk sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da hayatını kaybetti. Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 18

SPREYDEN ELBİSE

Bella Hadid, Paris Moda Haftası'na damga vurdu. Sahneye çıkan Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle moda tarihine geçti.  Çıplak bedenine beyaz boyalar püskürtülürken Hadid'in vücuduna püskürtülen beyaz boyalar sonunda bir elbiseye dönüştü.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 19

SÖYLEMLERİ TARTIŞMA YARATTI

Yahudi karşıtı ırkçı ifadeler kullanan ve bu yüzden hem birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren hem de Twitter hesabı kapatılan Kanye West, şüphesiz yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 20

ADRIANA LİMA'NIN KASLI HAMİLE GÖBEĞİ

Üçüncü bebeğini kucağına alan Adriana Lima, büyüyen göbeğini vurgulayan kıyafetiyle ve hala görünebilen kaslarıyla defileye damga vurdu.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 21

HALİT KIVANÇ VEFAT ETTİ

Usta gazeteci ve spiker Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç'ın vefatı sanat ve spor dünyasını yasa boğdu.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 22

REKOR SATIŞ

Andy Warhol’un 1964 yılında yaptığı ve Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun portresinin yer aldığı çalışmalardan biri olan “Shot Sage Blue Marilyn” açık artırmaya çıktı. Tablo yaklaşık 2 milyar 945 milyon Türk Lirasına satıldı.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 23

KRALİÇE'YE VEDA

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşındaki ölümü tüm dünyada ses getirdi. Ölüm belgesi yayınlanan Kraliçe’nin ‘yaşlılık’tan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 24

AMASYA'DAKİ KAZA

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 25

FATMA GİRİK ARAMIZDAN AYRILDI

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Beyazperdede canlandırdığı sayısız karakterle hafızlarda yer edinen Girik, 79 yaşındaydı.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 26

İLHAN İREM'İN VEFATI

Türk müziğinin efsane isimlerinden İlhan İrem, tedavi gördüğü hastanede 28 Temmuz 2022'de hayatını kaybetti. 67 yaşındaki İlhan İrem, böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu.

Eğlence dünyasında 2022 yılına damgasını vuran olaylar - 27

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU'NUN ROMANTİK ANLARI

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" ne katılan Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'ya söylediği romantik sözleri gündemi uzun süre meşgul etti.

Doğulu'ya ödülünü verirken onu öpen Saat, "İkon olmak biraz Kenan'ın ruhu gibi. Küçüklüğümde o güneş kolyede fotoğrafını taşıdığım insanla yan yanayım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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