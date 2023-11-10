Eileen Kramer 109. yaş gününü dans dersi vererek kutladı

Avustralyalı dansçı Eileen Kramer, 109. yaş gününü dans dersi vererek kutladı. Sanatçı, enerjisinin sırrını da açıkladı.

Eileen Kramer 109. yaş gününü dans dersi vererek kutladı - 1

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan ressam ve dansçı Eileen Kramer, 109. yaş gününü dans dersi vererek kutladı. Sydney Dance Company'de verdiği doğum günü partisinde esnek kolları, ışıltılı makyajı ve zarafetiyle herkesi kendine hayran bıraktı. 

Kramer, film çekmeye, tiyatro oyunlarında yer almaya, yeni dans koreografileri yaratmaya ve resim yapmaya devam ediyor.

Independent'in haberine göre Kramer, 109 yaşında olmasına rağmen enerjisinin kaynağının sanatın her türlü dalına olan ilgisinin hiçbir zaman yitirmemesinden geldiğini söyledi.

Kramer, "Sırrım, sanki her şeyi ilk kez yapıyormuşum gibi hissetmekten geçiyor" dedi ve ekledi:

"Bunu yapmayı seviyorum."

N-LIFE HABERLERİ

Eileen Kramer 109. yaş gününü dans dersi vererek kutladı - 2

Ruj ve far kullanmaktan, dansçı kıyafetleri giymekten vazgeçmeyen Kramer, "Kendim gibi giyinmek benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Eileen Kramer 109. yaş gününü dans dersi vererek kutladı - 3

Avustralya'nın ilk modern dans topluluğu Bodenwieser Ballet'e 24 yaşındayken katılan Kramer, yaptığı sanat sayesinde dünyanın dört bir yanını gezme fırsatı elde etti. 

Avrupa'da, ABD'de, Hindistan'da sahneye çıktı. Caz sanatçısı Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'la tanışan Kramer, "Armstrong çok iyi biriydi ama Fitzgerald o kadar değildi" dedi.

Eileen Kramer 109. yaş gününü dans dersi vererek kutladı - 4

"BİR SONRAKİ YOLCULUĞA BAŞLAMAMIN ZAMANI GELMİŞ OLABİLİR"

Yaklaşık 7 yıldır sanatçıyla birlikte çalışan koreograf ve film yapımcısı Sue Healey, onunla çalışmayı, "tarihe dokunabildiğini hissetiği olağanüstü bir deneyim" diye nitelendirdi.

Guardian'a temmuzda verdiği demeçte Kramer, "108 yıldır buradayım. Ayrılmamın, bir sonraki yolculuğa başlamamın zamanı gelmiş olabilir. Ayrılmak istemiyorum, burayı hâlâ seviyorum. Fakat ölüm konusunda da endişelenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Alman sanatçılar David Orlowsky & David Bergmüller'in "Eileen" adlı eserine de ilham olan 109 yaşındaki Kramer, klipte sergilediği dans figürleriyle yer almıştı:

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