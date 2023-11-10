Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan ressam ve dansçı Eileen Kramer, 109. yaş gününü dans dersi vererek kutladı. Sydney Dance Company'de verdiği doğum günü partisinde esnek kolları, ışıltılı makyajı ve zarafetiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Kramer, film çekmeye, tiyatro oyunlarında yer almaya, yeni dans koreografileri yaratmaya ve resim yapmaya devam ediyor.

Independent'in haberine göre Kramer, 109 yaşında olmasına rağmen enerjisinin kaynağının sanatın her türlü dalına olan ilgisinin hiçbir zaman yitirmemesinden geldiğini söyledi.

Kramer, "Sırrım, sanki her şeyi ilk kez yapıyormuşum gibi hissetmekten geçiyor" dedi ve ekledi:

"Bunu yapmayı seviyorum."