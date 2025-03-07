Ekin Türkmen'in yeni filmi mağarada çekildi: "Güneşi gördükçe şükrediyorduk"

"İNANCIM KALMADI"

Ekin Türkmen, geçen aylarda evlilikle ilgili soruya ''Evliliğe karşı negatif bir düşüncem yok. Sadece inancım kalmadı. Evli olan arkadaşlarıma bakıyorum çoğu çok mutsuz. Özellikle erkekler. Sanki hapsedilmiş gibi, Çok mutsuz bir şeyin içindelermiş gibi. Çevremde öyle şeyler görünce benim de inancım kalmıyor. Herkes ister evlilik, yol arkadaşının, sevgilinin olmasını'' cevabını vermişti.