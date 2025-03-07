Ekin Türkmen'in yeni filmi mağarada çekildi: "Güneşi gördükçe şükrediyorduk"

Küçük Kadınlar, Racon, Son Destan, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi yapımlarla tanınan Ekin Türkmen yer aldığı son proje hakkında konuştu. Oyuncu, bir kısmı tuz mağarasında çekilen film hakkında "25 yıllık mesleğimde en zorlandığım iş oldu" dedi.

Ekin Türkmen'in yeni filmi mağarada çekildi: "Güneşi gördükçe şükrediyorduk" - 1

Ekin Türkmen, ödüllü yönetmen Sinan Sertel imzalı Elisa filminde rol aldı. Film, nükleer savaşın dünya topraklarının büyük kısmını yaşanmaz hale getirdiği bir dünyada bir mağaraya sığınan ve hayatta kalmaya çalışan yedi kişinin hikâyesini ele alıyor.

40 yaşındaki Ekin Türkmen, Çankırı’da çekilen filmde arkeolog Zeynep’i canlandırıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ekin Türkmen'in yeni filmi mağarada çekildi: "Güneşi gördükçe şükrediyorduk" - 2

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren oyuncu, film çekimleri hakkında konuştu. Sabah'ın haberine göre, oyuncu film çekimlerini tuz mağarasında yaptıklarını söyledi.

Ekin Türkmen'in yeni filmi mağarada çekildi: "Güneşi gördükçe şükrediyorduk" - 3

"EN ZORLANDIĞIM İŞ"

Oyuncu, "25 yıllık mesleğimde en zorlandığım iş oldu. Tuz mağarasındaydık, 32 km büyüklüğü olan bir maden orası. Güneşi gördükçe şükrediyorduk. Orada kalmadık ama... Zaten içinde kalınmazdı. Çok şifalı bir yer ama 1 aya yakın sürünce çok da iyi gelmiyor" ifadelerini kullandı

Ekin Türkmen'in yeni filmi mağarada çekildi: "Güneşi gördükçe şükrediyorduk" - 4

"İNANCIM KALMADI"

Ekin Türkmen, geçen aylarda evlilikle ilgili soruya ''Evliliğe karşı negatif bir düşüncem yok. Sadece inancım kalmadı. Evli olan arkadaşlarıma bakıyorum çoğu çok mutsuz. Özellikle erkekler. Sanki hapsedilmiş gibi, Çok mutsuz bir şeyin içindelermiş gibi. Çevremde öyle şeyler görünce benim de inancım kalmıyor. Herkes ister evlilik, yol arkadaşının, sevgilinin olmasını'' cevabını vermişti.

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