Ekin Türkmen'in yeni filmi mağarada çekildi: "Güneşi gördükçe şükrediyorduk"
Küçük Kadınlar, Racon, Son Destan, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi yapımlarla tanınan Ekin Türkmen yer aldığı son proje hakkında konuştu. Oyuncu, bir kısmı tuz mağarasında çekilen film hakkında "25 yıllık mesleğimde en zorlandığım iş oldu" dedi.
Ekin Türkmen, ödüllü yönetmen Sinan Sertel imzalı Elisa filminde rol aldı. Film, nükleer savaşın dünya topraklarının büyük kısmını yaşanmaz hale getirdiği bir dünyada bir mağaraya sığınan ve hayatta kalmaya çalışan yedi kişinin hikâyesini ele alıyor.
40 yaşındaki Ekin Türkmen, Çankırı’da çekilen filmde arkeolog Zeynep’i canlandırıyor.