Elijah Wood'un ikinci kez baba olduğu ortaya çıktı

'Yüzüklerin Efendisi' serisinin yıldızı Elijah Wood, hayat arkadaşı Mette-Marie Kongsved ile 2021'in sonunda ikinci çocuklarını kucaklarına aldıklarını açıkladı.

Elijah Wood'un ikinci kez baba olduğu ortaya çıktı - 1

'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesindeki 'Frodo Baggins' karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Elijah Wood, ikinci çocuğunu kucağına aldığını doğruladı.

N-LIFE HABERLERİ

Elijah Wood'un ikinci kez baba olduğu ortaya çıktı - 2

"14 AYLIK BİR KIZIMIZ VAR"

42 yaşındaki oyuncu, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda "Üç yaşında bir oğlumuz Evan ve 14 aylık bir kızımız var ve bizi oldukça erken uyandırıyor" dedi.

Elijah Wood'un ikinci kez baba olduğu ortaya çıktı - 3

"Erken kalkmayı, bu şekilde güne başlamayı seviyorum" diyen Elijah Wood, çocuklarının uyku eğitimi ve yemekleriyle ilgilendiğini söyleyerek aktif bir baba olarak rol aldığını belirtti.

Elijah Wood'un ikinci kez baba olduğu ortaya çıktı - 4

2019'DA İLK ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ

'I Don’t Feel at Home in This World Anymore' filminde birlikte çalışan Elijah Wood ile Mette-Marie Kongsved'in arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

2018 yılında birlikteliklerini ilan eden ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Evan'ı kucağına almıştı.

Elijah Wood'un ikinci kez baba olduğu ortaya çıktı - 5

GİZLİ BİR INSTAGRAM HESABI VAR

Öte yandan gizli bir Instagram hesabı olduğunu da açıklayan Elijah Wood, "Dünyayla paylaşmak istemediğim fotoğrafları paylaşabilmek istedim" dedi.

Elijah Wood'un ikinci kez baba olduğu ortaya çıktı - 6

"ÖZEL BİRİYİM"

Ünlü isim, sözlerine "Halka açık bir hesap, paylaştıklarımı gerçekten değiştirirdi. Görülmesini istemeyeceğim bir şeyi paylaşıyor değilim ama nispeten özel biriyim" diye devam etti.

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