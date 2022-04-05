Ellen Degeneres bu evi 13,5 milyon dolara sattı

Haberler - ntv.com.tr | 05.04.2022 - 11:53
Amerikalı oyuncu ve sunucu Ellen Degeneres, California’nın Montecito bölgesinde yer alan evlerinden birini 13,5 milyon dolara sattı.
Multi milyonluk pek çok mülkün sahibi olan 64 yaşındaki Degeneres, bu evi altı ay önce 12 milyon dolara satın almıştı.
Evi yeniledikten ve bazı dekorasyon değişikliği yaptıktan sonra 1,9 milyon dolarlık kâr elde ederek satmak istedi. Ancak 400 bin dolarlık indirim yapmak zorunda kalsa da yine de altı ayda 1,5 milyon dolar kar etti.
Kendi adını taşıyan TV şovu bulunan Degeneres'in Forbes verilerine göre kişisel serveti 370 milyon dolar.
Degeneres'in servetini büyütmesine katkıda bulunan yaklaşık 450 metrekare büyüklüğündeki malikanenin ana binası ve ek binası bulunuyor. Misafir evi olarak kullanılabilen ek binada spor salonu, ofis gibi imkanlar yer alıyor.
Evin ana binasında 3 yatak odası, 4 banyo bulunuyor.
Dev camlarıyla aydınlık bir iç tasarıma sahip olan evin özel bir botanik bahçesi de mevcut.
İşte Degeneres'in 13,5 milyon dolara sattığı ev...