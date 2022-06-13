Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi Türkiye'de

Haberler | 13.06.2022 - 10:17

Dünyaca ünlü sunucu ve oyuncu Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi Türkiye'de - 1

Dünyaca ünlü Amerikalı sunucu ve oyuncu Ellen DeGeneres ile sevgilisi Portia de Rossi, tatil için Bodrum'u tercih etti.

Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi Türkiye'de - 2

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sezonu açan ikili, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi Türkiye'de - 3

Çift, otelden tekne ile ayrılarak Bodrum'un mavi ve yeşilin buluştuğu koylarını gezdi.

Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi Türkiye'de - 4

İkilinin, ilk kez geldiği Bodrum'dan özel jetle başka bir ülkeye gideceği öğrenildi.

Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi Türkiye'de - 5

Kişisel serveti 370 milyon dolar olan Ellen Degeneres, geçtiğimiz aylarda evlerinden birini 1,5 milyon dolar kârla, 13,5 milyon dolara satmasıyla gündeme gelmişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER