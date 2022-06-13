Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi Türkiye'de

Haberler | 13.06.2022 - 10:17
Dünyaca ünlü Amerikalı sunucu ve oyuncu Ellen DeGeneres ile sevgilisi Portia de Rossi, tatil için Bodrum'u tercih etti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sezonu açan ikili, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.
Çift, otelden tekne ile ayrılarak Bodrum'un mavi ve yeşilin buluştuğu koylarını gezdi.
İkilinin, ilk kez geldiği Bodrum'dan özel jetle başka bir ülkeye gideceği öğrenildi.
Kişisel serveti 370 milyon dolar olan Ellen Degeneres, geçtiğimiz aylarda evlerinden birini 1,5 milyon dolar kârla, 13,5 milyon dolara satmasıyla gündeme gelmişti.