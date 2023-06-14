Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı

Trans kimliğini açıklayarak Ellen olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, yıllar önce gelen bir rolü kadın kıyafeti giymek istemediği için reddettiğini açıkladı.

Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı - 1

Trans kimliğini açıklamasıyla özel hayatı hep gündemde olan oyuncu Elliot Page, yazdığı anı kitabında anlattıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 36 yaşındaki oyuncu, kendisine yıllar önce teklif edilen bir rolü neden reddettiğini açıkladı.

"The Umbrella Academy" dizisiyle tanınan Page, "Pageboy" adlı anı kitabında, henüz kadın kimliği içindeyken ünlü bir kitap uyarlaması olan film için teklif edilen, çok peşine düşülen türdeki bir rolü reddettiğini yazdı.

N-LIFE HABERLERİ

Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı - 2

"YAPSAYDIM KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTERDİM"

Page, "Kendimi 19. yüzyıl kadın kostümleri içinde hayal ettim. Elbise, ayakkabı, saç gözümde canlandı" dedikten sonra, tüm bunların kendisi için çok fazla olacağını düşündüğünü söyledi.

Page, "Bunu yapsaydım kendimi öldürmek isteyeceğimi anladım" ifadesini kullandı.

Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı - 3

Ünlü oyuncu, kendini gerçek hayatta "bunalmış" hissederken, bir kadın rolünü canlandırmanın "çok fazla geleceğini" belirtti.

"Dışlanma korkusuyla gerçeği ortadan kaldırmak için kendimi zorladım, ama umutsuzdum, sıkıntılı bir şekilde sahteliğin içine saplanmıştım. Boş, amaçsız bir kabuktu” diyen Page, “Giyim nedeniyle bir rolü üstlenemediğimi menajerlerime açıklamak kolay olmadı. Yüz buruşturup, yana doğru eğilir ve 'Ama sen bir oyuncu değil misin?' dediler. Filmler için kıyafet provaları içimi parçaladı, topuklar organlarımı deşti. Sanki mucizevi bir başarı elde etmişim gibi, beni kadınsı giysiler içinde gören insanların kendinden geçmesi beni korkuttu" ifadesini kullandı.

Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı - 4

GİZLİ İLİŞKİ İTİRAFI

Elliot Page'in bu kitaptaki itiraflarından bir diğer dikkat çekeni, 2014'te eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra o dönemde Kate Mara ile gizli bir ilişkisi olduğunu açıklamasıydı. O sırada Mara, Max Minghella ile ilişki yaşıyordu.

Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı - 5

Time dergisinin kapağına çıkan ilk trans erkek olan Page, 40 yaşındaki Kate Mara ile "X-Men: Days of Future"ı çekerken bir ilişki yaşadıklarını kitabında anlattı. Page, o dönemde Kate Mara'nın "iki kişiye aşık olduğu"nu yazdı.

Elliot, Max Minghella'nın Kate Mara ile ilişkilerini keşfetmelerini desteklediğini söyledi. Bu, sır olarak saklanan ilişki hakkında, Kate Mara'nın kendisine şöyle dediğini aktardı:

"İki kişiye aşık olabileceğimi hiç düşünmemiştim ve şimdi aşık olabileceğimi biliyorum."

Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı - 6

Kate Mara ve Max Minghella, dört yıllık birlikteliğin ardından 2014'te kendi yollarına gittiler. Mara, şimdi şimdi iki çocuk dünyaya getirdiği aktör Jamie Bell ile evli.

Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı - 7

"KALBİM KIRILDIKTAN SONRA AŞIK OLDUĞUM İLK KİŞİ”

Page, "Bu, eşcinsel olduğumu açıklamamın hemen ardından oldu. Bir keşif ve aynı zamanda kalp kırıklığı zamanıydı” dedi.

Page, Mara için “kalbim kırıldıktan sonra aşık olduğum ilk kişi” ifadesini kullandı.

Page, Mara ile ilgili hislerini, “Birbirimize duyduğumuz sevgi ve ilginin çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum" diye anlattı. Page ayrıca Mara ile hala yakın olduğunu da sözlerine ekledi.

Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı - 8

"TACİZ EDİLDİM"

Page, kitabında ünlü bir erkeğin de tacizine uğradığını açıkladı. Bir partide birinci sınıf bir aktör tarafından sözlü saldırıya uğradığını ve kendisine, “Sen eşcinsel değilsin. Sen sadece erkeklerden korkuyorsun. Eşcinsel olmadığını anlaman için seninle olacağım” dediğini aktardı.

Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı - 9

"SİZİNLE TRANS KİMLİĞİMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Page, Aralık 2020’de “Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum” diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

Page, trans olduğunu açıkladığı mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu noktaya ulaştığım için. Bu yolculukta beni destekleyen inanılmaz insanlara karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum. Asıl benliğimi sürdürmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem.

Trans topluluğundaki pek çok kişiden sonsuz ilham aldım. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştığınız için teşekkür ederiz. Elimden gelen her türlü desteği sunacağım, daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için çabalamaya devam edeceğim.”

Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı - 10

"SEVİNCİM GERÇEK AMA KIRILGAN"

"Sizden sabır istiyorum. Sevincim gerçek ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. Aranıza karışmaktan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten korkuyorum.

Açıkça ifade edersem, mutlu bir kutlama anını bastırmaya çalışmıyorum, ancak resmin tamamına hitap etmek istiyorum. İstatistikler şaşırtıcı. Translara yönelik ayrımcılık yaygın, sinsi, acımasız ve korkunç sonuçlara yol açıyor.

Yalnızca 2020 yılında, çoğunluğu siyah ve Latin trans kadın olan en az 40 trans kişinin öldürüldüğü bildirildi.”

Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı - 11

“ELİNİZDE KAN VAR”

"Trans sağlık hizmetlerini suç saymak için çalışan ve var olma hakkımızı reddeden siyasi liderlere ve büyük bir platforma sahip olan, trans topluluğuna düşmanlık beslemeye devam eden herkese:

Ellerinizde kan var.  Yüzde 40'ının intihar girişiminde bulunduğunu bildirdiği bir topluluk olan trans topluluğunun omuzlarına aşağılayıcı bir öfke yüklüyorsunuz. Ben o insanlardan biriyim ve sizin saldırılarınız karşısında sessiz kalmayacağız.

Trans olmayı seviyorum. Ve ben eşcinsel olmayı seviyorum. Ve kendimi ne kadar yakın tutarsam ve kim olduğumu tam olarak kucaklarsam, ne kadar çok rüya görürsem, kalbim o kadar büyür ve gelişirim.

Her gün taciz, kendinden nefret etme, istismar ve şiddet tehdidiyle uğraşan tüm translara: Seni görüyorum, seni seviyorum ve bu dünyayı daha iyi hale getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Okuduğunuz için teşekkürler.”

DAHA FAZLA GÖSTER