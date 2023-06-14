Elliot Page neden kadın rolünü reddettiğini anlattı

Trans kimliğini açıklamasıyla özel hayatı hep gündemde olan oyuncu Elliot Page, yazdığı anı kitabında anlattıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 36 yaşındaki oyuncu, kendisine yıllar önce teklif edilen bir rolü neden reddettiğini açıkladı.

"The Umbrella Academy" dizisiyle tanınan Page, "Pageboy" adlı anı kitabında, henüz kadın kimliği içindeyken ünlü bir kitap uyarlaması olan film için teklif edilen, çok peşine düşülen türdeki bir rolü reddettiğini yazdı.