Elliot Page yıllar önce Kate Mara ile ilişki yaşadığını itiraf etti

Elliot Page, 2014'te eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra o dönemde Kate Mara ile gizli bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. O sırada Mara, Max Minghella ile ilişki yaşıyordu.

Time dergisinin kapağına çıkan ilk trans erkek olan Page, son olarak Emma Portner’dan boşanmıştı. Page şimdi de yıllar önceki bir ilişkisini açıklayarak gündeme geldi.