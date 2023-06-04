Elliot Page yıllar önce Kate Mara ile ilişki yaşadığını itiraf etti

Elliot Page, 2014'te eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra o dönemde Kate Mara ile gizli bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. O sırada Mara, Max Minghella ile ilişki yaşıyordu.
Time dergisinin kapağına çıkan ilk trans erkek olan Page, son olarak Emma Portner’dan boşanmıştı. Page şimdi de yıllar önceki bir ilişkisini açıklayarak gündeme geldi.
Bir zamanlar Ellen Page olarak bilinen ve 2020'de trans olduğunu açıklayarak adını değiştiren Oscar adayı 36 yaşındaki yıldız, anı kitabı "Pageboy"da yıllar önceki ilişkisi hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.
40 yaşındaki Kate Mara ile "X-Men: Days of Future"ı çekerken bir ilişki yaşadıklarını kitabında anlattı. Page, o dönemde Kate Mara'nın "iki kişiye aşık olduğu"nu yazdı.
Elliot, Max Minghella'nın Kate Mara ile ilişkilerini keşfetmelerini desteklediğini söyledi. Bu, sır olarak saklanan ilişki hakkında, Kate Mara'nın kendisine şöyle dediğini aktardı:
"İki kişiye aşık olabileceğimi hiç düşünmemiştim ve şimdi aşık olabileceğimi biliyorum."
Kate Mara ve Max Minghella, dört yıllık birlikteliğin ardından 2014'te kendi yollarına gittiler. Mara, şimdi şimdi iki çocuk dünyaya getirdiği aktör Jamie Bell ile evli.
Page, "Bu, eşcinsel olduğumu açıklamamın hemen ardından oldu. Bir keşif ve aynı zamanda kalp kırıklığı zamanıydı” dedi.
Page, Mara için “kalbim kırıldıktan sonra aşık olduğum ilk kişi” ifadesini kullandı.
Page, Mara ile ilgili hislerini, “Birbirimize duyduğumuz sevgi ve ilginin çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum" diye anlattı.
Page ayrıca Mara ile hala yakın olduğunu da sözlerine ekledi.
Page, kitabında ünlü bir erkeğin de tacizine uğradığını açıkladı. Bir partide birinci sınıf bir aktör tarafından sözlü saldırıya uğradığını ve kendisine, “Sen eşcinsel değilsin. Sen sadece erkeklerden korkuyorsun. Eşcinsel olmadığını anlaman için seninle olacağım” dediğini aktardı.
"The Umbrella Academy" dizisiyle ünlenen Page, Aralık 2020’de “Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum” diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.
Page, trans olduğunu açıkladığı mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu noktaya ulaştığım için. Bu yolculukta beni destekleyen inanılmaz insanlara karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum. Asıl benliğimi sürdürmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem.
Trans topluluğundaki pek çok kişiden sonsuz ilham aldım. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştığınız için teşekkür ederiz. Elimden gelen her türlü desteği sunacağım, daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için çabalamaya devam edeceğim.”
"Sizden sabır istiyorum. Sevincim gerçek ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. Aranıza karışmaktan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten korkuyorum.
Açıkça ifade edersem, mutlu bir kutlama anını bastırmaya çalışmıyorum, ancak resmin tamamına hitap etmek istiyorum. İstatistikler şaşırtıcı. Translara yönelik ayrımcılık yaygın, sinsi, acımasız ve korkunç sonuçlara yol açıyor.
Yalnızca 2020 yılında, çoğunluğu siyah ve Latin trans kadın olan en az 40 trans kişinin öldürüldüğü bildirildi.”
"Trans sağlık hizmetlerini suç saymak için çalışan ve var olma hakkımızı reddeden siyasi liderlere ve büyük bir platforma sahip olan, trans topluluğuna düşmanlık beslemeye devam eden herkese:
Ellerinizde kan var. Yüzde 40'ının intihar girişiminde bulunduğunu bildirdiği bir topluluk olan trans topluluğunun omuzlarına aşağılayıcı bir öfke yüklüyorsunuz. Ben o insanlardan biriyim ve sizin saldırılarınız karşısında sessiz kalmayacağız.
Trans olmayı seviyorum. Ve ben eşcinsel olmayı seviyorum. Ve kendimi ne kadar yakın tutarsam ve kim olduğumu tam olarak kucaklarsam, ne kadar çok rüya görürsem, kalbim o kadar büyür ve gelişirim.
Her gün taciz, kendinden nefret etme, istismar ve şiddet tehdidiyle uğraşan tüm translara: Seni görüyorum, seni seviyorum ve bu dünyayı daha iyi hale getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
Okuduğunuz için teşekkürler.”