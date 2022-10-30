Elon Musk Cadılar Bayramı kutlaması için Drakula'nın Şatosu'nu kiraladı

"Kont Drakula'nın şatosu" olarak bilinen Bran Kalesi, Romanya'nın Braşov şehrine 30 kilometre mesafedeki turistik bölgede yer alıyor.

Bran Kalesi'nin, 1897'de kaleme alınan ve sinemaya da uyarlanan dünyanın en ünlü Gotik korku romanlarından "Drakula"nın yazımında İrlandalı Bram Stoker’a ilham kaynağı olduğu belirtiliyor.