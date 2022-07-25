Elon Musk, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşiyle ilişki yaşadığı iddialarına cevap verdi

Haberler - ntv.com.tr | 25.07.2022 - 11:02 - Son Güncelleme : 25.07.2022 - 11:05
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialara sessiz kalmadı.
Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan'la ilişki yaşadığı iddia edilen Musk, Twitter hesabından cevap verdi.
Musk, "Bu tamamen saçmalık. Sergey'le arkadaşız ve dün gece bir partide beraberdik! Nicole'ü son üç yılda yalnızca iki defa gördüm ve her ikisinde de etrafta bir sürü insan vardı. Romantik hiçbir şey olmadı" ifadelerini kullandı.
Wall Street Journal gazetesinin yayınladığı haberde, bu ilişki nedeniyle Musk ve Brin’in arasının bozulduğu ve aralarındaki dostluğun sona erdiği yazıldı.
Milyarder iş insanı bir başka paylaşımında, Wall Street Journal'ın kendisini ve Tesla'yı hedef alan çok fazla yalan haber yaptığını ve sayısını unuttuğunu belirtti.
Gazete, 2018 yılında evlenen Brin ve Shanahan'ın evlilik sözleşmesi yapmış olmalarına rağmen boşanma görüşmelerinin sürdüğünü ve nafakanın 1 milyar doları bulabileceğini öne sürdü.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Elon Musk 240 milyar doların üzerinde servetiyle dünyanın en zengini konumunda bulunuyor. Google'ın eş kurucusu Brin ise 95 milyar dolarla sekizinci sırada bulunuyor.