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Elon Musk, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşiyle ilişki yaşadığı iddialarına cevap verdi

Haberler - ntv.com.tr | 25.07.2022 - 11:02 - Son Güncelleme : 25.07.2022 - 11:05

Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, şu sıralar özel hayatıyla sık sık gündemde. Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan'la ilişki yaşadığı iddia edilen Musk, sosyal medya hesabından söylentileri yalanladı.

Elon Musk, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşiyle ilişki yaşadığı iddialarına cevap verdi - 1

Dünyanın en zengin insanı , özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialara sessiz kalmadı.

Elon Musk, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşiyle ilişki yaşadığı iddialarına cevap verdi - 2

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan'la ilişki yaşadığı iddia edilen Musk, Twitter hesabından cevap verdi.

Elon Musk, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşiyle ilişki yaşadığı iddialarına cevap verdi - 3

"ROMANTİK HİÇBİR ŞEY OLMADI"

Musk, "Bu tamamen saçmalık. Sergey'le arkadaşız ve dün gece bir partide beraberdik! Nicole'ü son üç yılda yalnızca iki defa gördüm ve her ikisinde de etrafta bir sürü insan vardı. Romantik hiçbir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşiyle ilişki yaşadığı iddialarına cevap verdi - 4

ARALARININ BU İLİŞKİ NEDENİYLE BOZULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Wall Street Journal gazetesinin yayınladığı haberde, bu ilişki nedeniyle Musk ve Brin’in arasının bozulduğu ve aralarındaki dostluğun sona erdiği yazıldı.

Elon Musk, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşiyle ilişki yaşadığı iddialarına cevap verdi - 5

Milyarder iş insanı bir başka paylaşımında, Wall Street Journal'ın kendisini ve Tesla'yı hedef alan çok fazla yalan haber yaptığını ve sayısını unuttuğunu belirtti.

Elon Musk, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşiyle ilişki yaşadığı iddialarına cevap verdi - 6

BOŞANMA SÜRECİNDELER

Gazete, 2018 yılında evlenen Brin ve Shanahan'ın evlilik sözleşmesi yapmış olmalarına rağmen boşanma görüşmelerinin sürdüğünü ve nafakanın 1 milyar doları bulabileceğini öne sürdü.

Elon Musk, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşiyle ilişki yaşadığı iddialarına cevap verdi - 7

İKİSİ DE EN ZENGİNLER KLİSTESİNDE

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Elon Musk 240 milyar doların üzerinde servetiyle dünyanın en zengini konumunda bulunuyor. Google'ın eş kurucusu Brin ise 95 milyar dolarla sekizinci sırada bulunuyor.

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