Elon Musk, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşiyle ilişki yaşadığı iddialarına cevap verdi

"ROMANTİK HİÇBİR ŞEY OLMADI"

Musk, "Bu tamamen saçmalık. Sergey'le arkadaşız ve dün gece bir partide beraberdik! Nicole'ü son üç yılda yalnızca iki defa gördüm ve her ikisinde de etrafta bir sürü insan vardı. Romantik hiçbir şey olmadı" ifadelerini kullandı.