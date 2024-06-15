Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi

GÜÇLÜ KANITLAR

Konuyla ilgili Elon Musk'tan bir açıklama gelmedi, ancak SpaceX'in başkanı ve operasyon direktörü Gwyenne Shotwell ise hikayenin yanlış aktarılığını söyledi. Haber sahibi Wall Street Journal ise ellerinde mesajlar, e-postalar, ve 48 kişiyle yapılan röportajlar sonucunda yayımladıkları haberin kaynaklarının güçlü olduğunu belirtti