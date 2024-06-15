Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu dünyaca ünlü milyarder Elon Musk hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. The Wall Street Journal'ın haberine göre Elon Musk'ın SpaceX'te çalışan stajyerle cinsel ilişki yaşadığı, bir çalışanından da kendisiyle birlikte bir bebek yapmasını istediği aktarıldı.
209 Milyar doları geçen servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk yaptığı çalışmalar ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.