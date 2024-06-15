Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu dünyaca ünlü milyarder Elon Musk hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. The Wall Street Journal'ın haberine göre Elon Musk'ın SpaceX'te çalışan stajyerle cinsel ilişki yaşadığı, bir çalışanından da kendisiyle birlikte bir bebek yapmasını istediği aktarıldı.

Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi - 1

209 Milyar doları geçen servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk yaptığı çalışmalar ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi - 2

11 ÇOCUĞU VAR

Evliliklerinden ve hayatına giren çeşitli kadınlardan toplamda 11 çocuk sahibi olan iş adamı hakkında The Wall Street Journal'da yeni bir haber yayımlandı.  Çalışanlarıyla olan ilişkileri hakkında olan habere göre Musk için 11 çocuk yeterli olmadı. 

Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi - 3

Haberde Musk'ın şirketinde çalışan bir stajyeriyle ilişki kurduğu, buna ek olarak bir başka çalışanından da kendisiyle birlikte bir bebek yapmasını istediği iddia edildi. 

Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi - 4

Kendisinden çocuk sahibi olmasını istediği kadının teklifi reddetmesi üzerine ise Musk'ın çalışan kadının maaşına zam yapmayı reddettiği ve performansından şikâyet ettiği söylendi.

Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi - 5

YÖNETİCİ EKİBİNE DAHİL EDİLDİ

Haberde SpaceX'te stajyer olarak başlayan ve Elon Musk ile ilişki yaşayan kadının daha sonra yönetici ekibine dahil edildiği de aktarılıyor.

Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi - 6

TAKİP EDİLDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Musk'ın şirketindeki bazı kadın çalışanlar, teknoloji milyarderinin kendilerine aşırı ilgi gösterdiğini ve bazıları Elon Musk tarafından takip edildiklerini söyledi.

Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi - 7

AT SATIN ALMAYI TEKLİF ETTİ

Bu iddialara ilk kez gündeme gelmeyen Elon Musk, 2022 yılında kurduğu havacılık şirketi SpaceX için çalışan bir uçuş görevlisine cinsel organı göstermekle suçlanmış ve çalışana egzotik bir masaj karşılığında at satın almayı teklif ettiği iddia edilmişti.

Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi - 8

"DOĞUM ORANLARININ ARTMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Daha sonra aynı yıl, şirketlerinde yöneticilik yapan bir kadından ikiz bebeği olduğunun ortaya çıkmasının ardından doğum oranlarının artması için eliMden geleni yapıyorum açıklaması yapmıştı.

Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi - 9

ELON MUSK'A DAVA

Bu olaylardan sonra SpaceX'ten kovulan 8 kişi, "çalışma ortamını eleştirdikleri" gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddiasıyla şirketin sahibi Elon Musk'a dava açtı.

Elon Musk hakkında yeni iddia: Stajyeri ile ilişki yaşadı, başka çalışanından çocuk yapmasını istedi - 10

GÜÇLÜ KANITLAR

Konuyla ilgili Elon Musk'tan bir açıklama gelmedi, ancak SpaceX'in başkanı ve operasyon direktörü Gwyenne Shotwell ise hikayenin yanlış aktarılığını söyledi. Haber sahibi Wall Street Journal ise ellerinde mesajlar, e-postalar, ve 48 kişiyle yapılan röportajlar sonucunda yayımladıkları haberin kaynaklarının güçlü olduğunu belirtti

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