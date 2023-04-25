Elon Musk hayatını kaybeden ünlü isimlere "mavi tik" verdi

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin sonunda Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Ardından sosyal medya platformunda ücretli bir uygulama başlatacağını duyuran Musk, "mavi tik" sahibi olmak isteyenlerin aylık 8 dolar ücret ödemesi gerektiğini belirtmişti.
Ücretli "mavi tik" uygulamasını devreye sokan Musk, platformda birçok kişinin "mavi tik"ini kaybetmesine sebep oldu.
Twitter'a para ödemeyen herkesin mavi tik'ini kaldıran Elon Musk, geri adım atarak 1 milyondan fazla takipçisi olan hesapların mavi tiklerini iade etti.
Musk, hayatını kaybeden pek çok ünlünün hesabına ölümünden sonra mavi tik ekledi.
Mavi tik sahibi olan ünlüler arasında Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldız oyuncu Paul Walker ve Black Panther ile yıldızı parlayan Chadwick Boseman var.
NBA'in yıldızı oyuncu Kobe Bryant, Norm Macdonald, Anthony Bourdain, Chris Cornell, Jamal Khashoggi, Kirstie Alley, Chester Bennington, Barbara Walters, Bob Saget, John McAfee, Michael Jackson ve Pele, mavi tik sahibi olan olan isimler arasında.
Öte yandan teknoloji milyarderi, yalnızca üç kişinin "mavi tik" ücretini kendisinin karşıladığını söylemişti.
Star Trek evreninde Kaptan Kirk'ü canlandıran usta oyuncu William Shatner'ın "mavi tik" ücretini Musk karşılıyor. Korku türünün efsane yazarı Stephen King ve NBA'in yıldız basketbolcusu LeBron James de "mavi tik"lerini Musk'a borçlu.