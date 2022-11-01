Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı

Her yıl birbirinden ilginç görüntülere sahne olan Cadılar Bayramı bu yıl da geleneği bozmadı. Ünlü model Heidi Klum'un oltaya takılmış solucan kostümüyle katıldığı partide dünyanın en zengin insanı Elon Musk da boy gösterdi.

Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 1

'Cadılar Bayramı kraliçesi' unvanını her sene giydiği dikkat çekici kostümlerle hak ettiğini gösteren ünlü model Heidi Klum, bu sene de ilginç bir görünüm tercih etti.

Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 2

SOLUCAN OLDU

Alman model, kendisinin organize ettiği Cadılar Bayramı partisine oltaya takılmış soluncan kılığında katıldı.

Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 3

Klum'un eşi ise oltayı tutan balıkçı kostümüyle partiye katıldı.

Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 4

Gecenin sürpriz ismi ise şüphesiz Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk oldu.

Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 5

Gecede kırmızı renkte bir savaşçı kostümü giyen Musk'ın tam olarak hangi karakter olarak partiye katıldığı bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre Musk'ın kostümünün değeri 7500 dolar.

İşte Heidi Klum'un unutulmaz Cadılar Bayramı partisinden görüntüler...

Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 6

Heidi Klum'un kızı Leni Klum

Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 7

Janisha Jones

Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 8
Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 9

Julia Fox

Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 10

David Kirsch

Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 11

Juno Birch

Elon Musk, Heidi Klum'un solucan olduğu Cadılar Bayramı partisine katıldı - 12

Nick Alvarez

N-LIFE HABERLERİ

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