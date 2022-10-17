Elon Musk iki çocuğunun annesi Grimes'ın gerçek olmadığını düşünüyor

GRIMES DA GERÇEK OLMADIĞINA İNANIYOR

Gordon, “Grimes, Musk tarafından yaratılan bir simülasyon ve Musk’ın beyninde var olan mükemmel bir yoldaş” ifadelerini kullandı.

Grimes’ın bu sözlere inanmasının çok anlamsız ve hatta ‘korkutucu’ olduğunu söyleyen gazeteci, şarkıcının gerçekten de Musk için yaratılmış bir simülasyon olduğunu düşündüğünü söyledi.

Geçtiğimiz mart ayında ayrılık kararı alan Grimes ve Musk çiftinin X Æ A-Xii ve Exa Dark Sideræl adlarında iki çocuğu bulunuyor.