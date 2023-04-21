Elon Musk "mavi tik"leri kaldırdı: Yalnızca üç kişinin ücretini kendisi karşılıyor

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin sonunda Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Ardından sosyal medya platformunda ücretli bir uygulama başlatacağını duyuran Musk, "mavi tik" sahibi olmak isteyenlerin aylık 8 dolar ücret ödemesi gerektiğini belirtmişti.
Çok sayıda ünlü isim ve kurum, ücret ödemeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.
Ücretli "mavi tik" uygulamasını devreye sokan Musk, platformda birçok kişinin "mavi tik"ini kaybetmesine sebep oldu.
Ücret ödemeyi kabul etmeyip "mavi tik"i kaybeden isimler arasında Jennifer Lopez, Harry Styles, Bill Gates, Lady Gaga, Papa Francis, Justin Bieber ve Kim Kardashian yer alıyor.
Öte yandan teknoloji milyarderi, yalnızca üç kişinin "mavi tik" ücretini kendisinin karşıladığını söyledi.
Star Trek evreninde Kaptan Kirk'ü canlandıran usta oyuncu William Shatner'ın "mavi tik" ücretini Musk karşılıyor.
Korku türünün efsane yazarı Stephen King ve NBA'in yıldız basketbolcusu LeBron James de "mavi tik"lerini Musk'a borçlu.
Twitter hesabında kendisi başvurmadığı halde "mavi tik" sahibi olduğunu belirten yazar King'e, Musk "Rica ederim" cevabını verdi.