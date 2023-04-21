Elon Musk "mavi tik"leri kaldırdı: Yalnızca üç kişinin ücretini kendisi karşılıyor

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin sonunda Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Ardından sosyal medya platformunda ücretli bir uygulama başlatacağını duyuran Musk, "mavi tik" sahibi olmak isteyenlerin aylık 8 dolar ücret ödemesi gerektiğini belirtmişti.

Çok sayıda ünlü isim ve kurum, ücret ödemeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.