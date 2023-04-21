Elon Musk "mavi tik"leri kaldırdı: Yalnızca üç kişinin ücretini kendisi karşılıyor

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, ücretli hale getirdiği "mavi tik" uygulamasını devreye soktu. Twitter'daki birçok kişi, ücret ödemeyi kabul etmediği için "mavi tik"i kaybetti. Musk, yalnızca üç kişinin abonelik ücretini kendisinin karşıladığını paylaştı.

Elon Musk "mavi tik"leri kaldırdı: Yalnızca üç kişinin ücretini kendisi karşılıyor - 1

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin sonunda Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Ardından sosyal medya platformunda ücretli bir uygulama başlatacağını duyuran Musk, "mavi tik" sahibi olmak isteyenlerin aylık 8 dolar ücret ödemesi gerektiğini belirtmişti.

Çok sayıda ünlü isim ve kurum, ücret ödemeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Elon Musk "mavi tik"leri kaldırdı: Yalnızca üç kişinin ücretini kendisi karşılıyor - 2

Ücretli "mavi tik" uygulamasını devreye sokan Musk, platformda birçok kişinin "mavi tik"ini kaybetmesine sebep oldu.

Elon Musk "mavi tik"leri kaldırdı: Yalnızca üç kişinin ücretini kendisi karşılıyor - 3

ÜCRET ÖDEMEYENLER

Ücret ödemeyi kabul etmeyip "mavi tik"i kaybeden isimler arasında Jennifer Lopez, Harry Styles, Bill Gates, Lady Gaga, Papa Francis, Justin Bieber ve Kim Kardashian yer alıyor.

Elon Musk "mavi tik"leri kaldırdı: Yalnızca üç kişinin ücretini kendisi karşılıyor - 4

YALNIZCA ÜÇ KİŞİNİN ÜCRETİNİ MUSK ÖDÜYOR

Öte yandan teknoloji milyarderi, yalnızca üç kişinin "mavi tik" ücretini kendisinin karşıladığını söyledi.

Star Trek evreninde Kaptan Kirk'ü canlandıran usta oyuncu William Shatner'ın "mavi tik" ücretini Musk karşılıyor.

Elon Musk "mavi tik"leri kaldırdı: Yalnızca üç kişinin ücretini kendisi karşılıyor - 5

Korku türünün efsane yazarı Stephen King ve NBA'in yıldız basketbolcusu LeBron James de "mavi tik"lerini Musk'a borçlu.

Elon Musk "mavi tik"leri kaldırdı: Yalnızca üç kişinin ücretini kendisi karşılıyor - 6

Twitter hesabında kendisi başvurmadığı halde "mavi tik" sahibi olduğunu belirten yazar King'e, Musk "Rica ederim" cevabını verdi.

DAHA FAZLA GÖSTER