Elon Musk oğlunun adıyla dalga geçen Jimmy Fallon'a kızdı: Trajik!

Jimmy Fallon, programı The Tonight Show'da Elon Musk'ın oğlunun adıyla dalga geçti. Musk ise Fallon'ın videosunu "trajik" buldu.



Ünlü sunucu, programın 5 Ocak tarihli bölümünde ABD'de hızla yayılan corona virüsün XBB.1.5 adlı alt varyantıyla ilgili bir şarkı söyledi. Şarkıda "Alfa vardı, bunun ardından Delta geldi. Bundan sonra sıra Omikron'a geldi ancak bu en son sürüm en iyisi olabilir. Adı XBB.1.5" ifadeleri yer aldı.

Fallon şarkının devamında "Bu yeni bir suş ama aynısı değil. Kulağa daha çok Elon Musk'ın bebeğinin adıymış gibi geliyor" diyor.