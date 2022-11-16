Elon Musk Twitter'ın genel merkezinde uyuyacağını açıkladı

"HAFTANIN 7 GÜNÜ ÇALIŞIYORUM"

Musk, iş odaklı uyku alışkanlıkları hakkında daha önce halka açık bir şekilde konuşmuştu. Endonezya'daki B-20 zirvesinde yapılan bir röportajda Musk, "sabahtan akşama, haftanın yedi günü" çalıştığını söyledi ve bunun tavsiye edeceği bir şey olmadığını kabul etti.