Elon Musk Twitter'ın genel merkezinde uyuyacağını açıkladı

Elon Musk, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımında Twitter "düzelene" kadar sürekli olarak şirketin San Francisco'daki merkezinde uyuyacağını söyledi.
Musk, pazartesi sabahı saat 6.14'te attığı tweet'te "Bütün gece Twitter San Francisco merkezindeydim" dedi. Musk, "Kuruluş düzelene kadar burada çalışacak ve uyuyacağım" ifadesini kullandı.
Musk'ın ofiste uyuma kararı, geçtiğimiz perşembe günü Twitter çalışanlarına şirketin evden çalışma politikasını geri çektiğinin ve herkesin "acil olarak" haftada 80 saat çalışmasının beklendiğinin söylenmesiyle geldi.
Ofiste uyuma paylaşımı, Twitter'ın Android akıllı telefon uygulaması üzerinde çalışan yazılım geliştirici Eric Frohnhoefer'a yönelikti. Frohnhoefer pazar günü öğleden sonra sosyal ağın bazı ülkelerde neden yavaş çalıştığıyla ilgili Musk'la alenen ters düşmüştü.
115 milyon takipçisinin gözü önünde yaklaşık bir gün süren tartışmanın ardından ve "Burada uyuyorum" tweet'inin üzerinden iki saat geçmeden Musk, Frohnhoefer'ı kovduğunu tweet'ledi.
Musk, iş odaklı uyku alışkanlıkları hakkında daha önce halka açık bir şekilde konuşmuştu. Endonezya'daki B-20 zirvesinde yapılan bir röportajda Musk, "sabahtan akşama, haftanın yedi günü" çalıştığını söyledi ve bunun tavsiye edeceği bir şey olmadığını kabul etti.
Musk, kasım ayı başlarında bir konferansta katılımcılara, bir Twitter ürün müdürünün Twitter'ın ofis katında uyurken fotoğrafının paylaşılmasının ardından Tesla'nın fabrika katlarında uyuduğunu hatırlattı.
Musk, 2018'de Bloomberg'e verdiği röportajda, bir zamanlar Tesla fabrika katlarında uyuduğunu, çünkü üretim sorunlarının ortasında diğer çalışanlardan daha fazla acı çekmek istediğini ve yaşadıkları tüm zorlukları kendisinin de yaşadığını göstermek istediğini söylemişti.