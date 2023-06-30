Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in kafes dövüşünde İtalya Hükümeti devrede

Dünyanın 7 Harikası'ndan biri olan Kolezyum, yaklaşık 2 bin yıllık bir amfitiyatro. "Roma'nın ölüm arenası" olarak bilinen ve gladyatör dövüşlerine sahne olan tarihi mekanda yüzlerce yıldır büyük etkinlikler düzenlenmedi.

2003'te Paul McCartney özel bir konser vermiş, her bir seyirci 1500'er dolar ödemişti. Diğer tüm konserler yapının hemen dışında gerçekleştirilmişti.

Şimdi dövüşmeleri beklenen Musk ve Zuckerberg'in yapının içinde mi yoksa dışında mı karşılaşacakları belirsiz.