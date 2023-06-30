Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in kafes dövüşünde İtalya Hükümeti devrede
Gladyatörlere yakışır şekilde dövüşecekler! Şaka olarak başlayan ama ciddileşen Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü için İtalya Hükümeti'nden Kolezyum teklifi geldi.
Şaka olarak başlayan ama ciddileşen Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşünde devreye İtalya Hükümeti girdi.
İtalya Hükümeti, dünyanın en tanınmış iki teknoloji milyarderine gladyatörlere yakışır şekilde Roma'daki Kolezyum'da (Colosseum) dövüşmelerini teklif etti.
TMZ'nin haberine göre, İtalya Kültür Bakanı birkaç gün önce, tarihin en efsanevi dövüş tiyatrosunda dünya tarihinin en büyük dövüşünün sahnelenmesi için Zuckerberg'e ulaştı. Kaynaklara göre hem Musk hem de Zuckerberg, Kolezyum'da dövüşmeye sıcak bakıyor.