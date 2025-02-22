Elon Musk'a velayet davası

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu dünyaca ünlü milyarder Elon Musk 13. kez baba oldu. Beş ay önce Musk'ın bebeğini dünyaya getirdiğini açıklayan yazar Ashley St. Clair, milyardere velayet davası açtı.

Elon Musk'a velayet davası - 1

13. KEZ BABA OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl beyin çipi implantı şirketi Neuralink'te yönetici olan Shivon Zilis ile bebek sahibi olan 53 yaşındaki Musk bir kez daha baba oldu.

Yazar Ashley St. Clair, Shivon Zilis ile üçüncü çocuğuna kavuşan ve toplamda 12 çocuğu olan Elon Musk ile bebek sahibi olduğu açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Elon Musk'a velayet davası - 2

MUSK'A DAVA AÇTI

Ashley St. Clair, küçük oğullarının velayeti için Elon Musk'a dava açtı. 21 Şubat Cuma günü New York Yüksek Mahkemesi'ne başvuran 26 yaşındaki yazar, dilekçede Musk'ın Eylül 2024'te doğan çocuğun babası olduğunu ifade etti.

Musk'ın "R.S.C." adlı bebeğin doğumunda bulunmadığını ve "onunla sadece üç kez görüştüğünü, bakımı ve yetiştirilmesinde hiçbir rolü olmadığını" öne sürdü.

Elon Musk'a velayet davası - 3

"ONU GÖRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM" DEMİŞ

Musk'ın R.S.C.'nin babası olduğunu belirten yazar, kendisi ve Musk'ın "2023 Mayıs civarında" görüşmeye başladığını söylüyor. St. Clair, Musk'ın "çocuğun babası olduğunu çeşitli yazılı yazışmalarda kabul ettiğini" belirtti.

St. Clair, Musk'a doğumdan kısa bir süre sonra kendisinin ve bebeğin bir fotoğrafını gönderdiğini ve Musk'ın "Bu hafta sonu seni ve onu görmeyi dört gözle bekliyorum" diye yanıt verdiğini iddia ediyor.

Elon Musk'a velayet davası - 4

"BEBEK BABASINI ASLA TANIYAMAZ"

Musk'ın "Güvenlik konusunda bir hata yaparsam, bebek babasını asla tanıyamaz" dediği de iddialar arasında.

"BEŞ AY ÖNCE DÜNYAYA BİR BEBEK GETİRDİM"

X platformunda paylaşım yapan yazar, Musk ile yaklaşık beş ay önce bebek sahibi olduklarını şu sözlerle açıklamıştı:

"Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamamıştım ancak son günlerde medyanın, vereceği zarara bakmaksızın, bunu açıklamayı planladığı açıkça ortaya çıktı."

Elon Musk'a velayet davası - 5

MUSK'IN ÇOCUKLARININ ADI NE?

Musk'ın Nevada, Vivian, Griffin, Kai, Saxon, Damian, X Æ A-12, Exa, Strider, Azure, Techno ve R.S.C. adında çocuğu bulunuyor.

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