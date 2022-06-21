Elon Musk’ın 18 yaşındaki çocuğu Xavier adını ve cinsiyetini değiştiriyor

Haberler - ntv.com.tr | 21.06.2022 - 10:29 - Son Güncelleme : 21.06.2022 - 11:48

Teknolojinin dahi milyarderi olarak tanınan Elon Musk'ın oğlu Xavier, cinsiyetini ve adını değiştirmek için mahkemeye dilekçe verdi. 18 yaşındaki Xavier, “Babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum” dedi.

Elon Musk’ın 18 yaşındaki çocuğu Xavier adını ve cinsiyetini değiştiriyor - 1

Tesla ve SpaceX’in kurucusu ’ın ilk eşi Justine Wilson ile evliliğinden olan oğlu Xavier cinsiyetini ve adını değiştirmeye karar vererek geçtiğimiz nisan ayında mahkemeye dilekçe sundu.

Elon Musk’ın 18 yaşındaki çocuğu Xavier adını ve cinsiyetini değiştiriyor - 2

ANNESİNİN SOYADINI ALACAK

18 yaşındaki Xavier, babasından uzaklaşmak ve resmi bağlarını koparmak için annesinin soyadını alarak ismini 'Vivian Jenna Wilson' olarak değiştirecek.

Elon Musk’ın 18 yaşındaki çocuğu Xavier adını ve cinsiyetini değiştiriyor - 3

"BABAMLA HİÇBİR BAĞIM VE İLİŞKİM KALSIN İSTEMİYORUM"

Xavier konuyla ilgili, “Artık biyolojik babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum” açıklamasını yaptı.

Elon Musk’ın 18 yaşındaki çocuğu Xavier adını ve cinsiyetini değiştiriyor - 4

DAVA BU HAFTA SONUÇLANACAK

Xavier’in isim değişikliği davası cuma günü Kaliforniya’daki mahkeme sonucunda belli olacak.

Elon Musk’ın 18 yaşındaki çocuğu Xavier adını ve cinsiyetini değiştiriyor - 5

TOPLAM YEDİ ÇOCUĞU VAR

Öte yandan 50 yaşındaki Musk'ın ilk eşi Kanadalı yazar Wilson'dan beş çocuğu bulunuyor.

İkilinin, Xavier’in ikizi Griffin (18), Kai, Saxon ve Damian (16) adında üçüz çocukları var.

Elon Musk’ın 18 yaşındaki çocuğu Xavier adını ve cinsiyetini değiştiriyor - 6

Üç kez nikah masasına oturan Musk'ın şarkıcı Grimes'ten de iki çocuğu bulunuyor.

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