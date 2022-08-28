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Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum

Haberler - ntv.com.tr | 28.08.2022 - 10:29 - Son Güncelleme : 28.08.2022 - 12:04

Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk'ın annesi Maye Musk, oğlunu ziyarete gittiğinde garajda kaldığını söyledi.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum - 1

Dünyanın en zengin iş insanlarından ’ın annesi Maye Musk oğluyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum - 2

ELON MUSK'IN BİR EVİ BİLE YOK

50 yıldır mankenlik yapan yıldız, İngiliz gazetesi The Times’a verdiği röportajda oğlunun mal mülk konusuyla çok fazla ilgilenmediğini hatta bir evinin bile olmadığını paylaştı.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum - 3

OĞLUNUN GARAJINDA KALIYOR

Musk’ın arkadaşlarının evinde kaldığını belirten 74 yaşındaki model, oğlunu ziyaret etmek için Teksas’a gittiğinde garajda kalmak zorunda kaldığını söyledi.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum - 4

Musk konuşmasına “Roket sahasının yakınında lüks bir eviniz olamıyor” diye devam etti.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum - 5

Oğlunun 2026 yılına kadar insanları Mars’a gönderme hayaliyle ilgili konuşan Musk, bu seyahat konusunda çok istekli olmadığını belirtti.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum - 6

"ÇOCUKLARIM İSTERSE GİDERİM"

Musk, “6 aylık bir hazırlanma ve tecrit sürecine girmeniz gerekiyor, bu da bana pek çekici gelmiyor açıkçası ama çocuklarım yapmamı isterse elbette yapacağım” açıklamasında bulundu.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum - 7

FOTOĞRAFLARI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

Öte yandan, milyaderin 1994 yılında beraber olduğu eski sevgilisi Jennifer Gwynne, milyarderin kişisel fotoğraflarını açık artırmaya çıkardı.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum - 8

PARAYLA OĞLUNUN EĞİTİMİNİ KARŞILAYACAK

Musk’ın gençlik yıllarındaki fotoğraflarını satışa çıkaran Gwynne, kazandığı parayla oğlunun üniversite eğitimini karşılayacağını paylaştı.

İkili Pensilvanya Üniversitesi'nde tanışmış ve bir sene birlikte olmuştu.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum - 9

HAYALLERİ İÇİN SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ

Güney Karolina'da hayatını sürdüren Gwynne, açık artırmadan en az 10 bin dolar elde etmeyi planladığını belirtti. Gwynne, milyarderin hayallerini kovalamak için Palo Alto’ya gittiğini ve kendisini terk ettiğini söyledi.

DailyMail’e konuşan 48 yaşındaki Gwynne, Musk ile ilişkilerinin ‘tatlı' olduğunu ama yeterince şevkat dolu olmadığını paylaştı.

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