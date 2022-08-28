Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum

HAYALLERİ İÇİN SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ

Güney Karolina'da hayatını sürdüren Gwynne, açık artırmadan en az 10 bin dolar elde etmeyi planladığını belirtti. Gwynne, milyarderin hayallerini kovalamak için Palo Alto’ya gittiğini ve kendisini terk ettiğini söyledi.

DailyMail’e konuşan 48 yaşındaki Gwynne, Musk ile ilişkilerinin ‘tatlı' olduğunu ama yeterince şevkat dolu olmadığını paylaştı.