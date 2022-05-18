Elon Musk'ın annesi Maye Musk Sports Illustrated'e mayolu poz veren en yaşlı kadın oldu

Haberler | 18.05.2022 - 08:35
Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Sports Illustrated dergisine mayolu poz veren en yaşlı kadın unvanını aldı.
Sports Illustared'e verdiği röportajda, "Yaşın sorun olduğunu düşünmedim" diyen Maye Musk şunları ekledi:
"Çünkü bir diyetisyen ve bilim insanı olarak yaş sorun değil. Ayrıca dünyadaki kadınlara mutluluğu hedeflemeleri, sevdikleri şeyleri yapmaları, hoş kişilerle bir araya gelmeleri, herkese karşı nazik davranmalarına dair mesaj verebildiğim için çok gururluyum."
Independent'in haberine göre 74 yaşındaki model, "Gerçekten şimdiye kadarki en iyi hayatı yaşıyorum ve bunu hiç beklemiyordum" diye konuştu.
Kapakta Maygel Coronel marka bir mayo giyen Musk, başkalarının kendisini "deli" diye niteleyeceğini söyledi ve şunları ekledi:
"Yaşlı kadınlarında da mayo giyip harika görünebileceğine karar verdikleri için çok heyecanlıyım. Kadınların mayolarıyla dışarı çıktıklarında hissettiklerini gerçekten değiştireceğini düşünüyorum."
Derginin kapak dosyasında Musk'ın kızı Tosca'nın yazdığı bir mektuba da yer verildi. 47 yaşındaki film yapımcısı, mektubunda annesinin yolculuğuna ve başarılarına hayran olduğunu söyledi.
Tosca Musk, Maye Musk'ın "diğer anneler gibi olmadığını" belirterek, onun iş ahlakını ve kendini yeniden keşfetme becerisini övdü. Elon Musk'ın kardesi Tosca, annesinin tanıdığı en korkusuz kadın olduğunu dile getirdi.
Maye Musk'tan önce Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan en yaşlı kadın, model ve oyuncu Kathy Jacobs'tı. 57 yaşındayken poz veren Jacobs kapakta yer almamıştı.
Prestijli derginin mayo sayılarında bu yıl yer alan diğer isimlerse Kim Kardashian, Ciara ve Yumi Nu'ydu.
Öte yandan Maye Musk, People'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Kadınlar plaja gittiğinde bedenlerine dair çekingen davranır ama erkekler berbat görünerek etrafta dolanır ve bu, umurlarında olmaz."
Kadınların bedenlerine dair daha rahat davranması gerektiğini belirten Musk, "O kadar da umursamamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Spot ışıklarına yabancı olmayan Musk, Güney Afrika'da 15 yaşında modelliğe başladı. Model, 1969'da düzenlenen Güney Afrika Güzeli yarışmasının finalistlerinden biriydi.
Maye Musk, New York Magazine'e 2011'de verdiği çıplak pozla bir dönem kendisinden çok sık söz ettirmişti. Model, 69 yaşındayken kozmetik markası Covergirl'ün en yaşlı temsilcisi olmuştu.
Maye Musk ayrıca 65 yaşındayken Amerikalı pop yıldızı Beyoncé'nin Haunted adlı müzik videosunda rol almıştı.