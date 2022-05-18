Elon Musk'ın annesi Maye Musk Sports Illustrated'e mayolu poz veren en yaşlı kadın oldu

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Sports Illustrated dergisine mayolu poz veren en yaşlı kadın unvanını aldı.



Sports Illustared'e verdiği röportajda, "Yaşın sorun olduğunu düşünmedim" diyen Maye Musk şunları ekledi:



"Çünkü bir diyetisyen ve bilim insanı olarak yaş sorun değil. Ayrıca dünyadaki kadınlara mutluluğu hedeflemeleri, sevdikleri şeyleri yapmaları, hoş kişilerle bir araya gelmeleri, herkese karşı nazik davranmalarına dair mesaj verebildiğim için çok gururluyum."