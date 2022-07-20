Elon Musk'ın babası Errol Musk: Sperm bağışlamamı istediler

Haberler - ntv.com.tr | 20.07.2022 - 10:23
Yeni nesil Elon Musk’lar mı geliyor? Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın babası Errol Musk, üvey kızından ikinci çocuğunun dünyaya geldiğini duyurmasının ardından bu defa sperm bağışı açıklamasıyla gündemde. 76 yaşındaki Errol Musk, spermlerini Güney Amerikalı kadınlara bağışlamasının istendiğini söyledi.
76 yaşındaki baba Musk, kendisinden Kolombiya'daki bir şirketten talep geldiğini, çünkü sperminin dünyanın en zengin adamını yapan dahi genleri içerdiğini söyledi.
Errol Musk, The Sun gazetesine verdiği röportajda, "Üst sınıf kadınları hamile bırakmak için sperm bağışlamamı isteyen bir şirket var" dedi. "'Elon'u yaratan gerçek kişiye gitmek varken neden Elon'a gitsinler?' diyorlar” ifadesini kullandı.Kendisi de oğlu gibi mühendis olan, üç farklı kadından yedi çocuk babası Errol Musk, kendisinden sperm bağışı isteyen şirketin birinci sınıf seyahat, beş yıldızlı otel konaklaması ve buna benzer olanaklar da teklif ettiklerini söyledi.
Errol ve Elon Musk’ın birkaç yıl önce aralarında bir anlaşmazlık çıktığı ve bu nedenle aralarının iyi olmadığı biliniyor. Bu nedenle baba Musk, 51 yaşındaki oğlu Elon'ın bu teklife olumlu bakıp bakmadığını bilmiyor.
Errol Musk'ın üvey kızı Jana'dan Elliot Rush adında 5 yaşında bir oğlu da bulunuyor.
Errol Musk, geçen hafta, 4 yaşındayken evlat edindiği Jana Bezuidenhout'un (35) dünyaya getirdiği kız bebeğinin babasının kendisi olduğunu açıkladı. Bebeğin planlı olmadığı söyleyen Errol Musk, Jana'nın ilk bebeklerinin doğumunun ardından 18 ay kendisiyle birlikte kaldığını ancak şu an yaşanan durumun farklı olduğunu söyledi. Errol Musk, Jana ikinci bebeğe hamile kaldığında kendisinin ve Jana'nın artık birlikte yaşamadıklarını vurguladı.
Errol Musk, insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyetin çökeceğini savunan oğlu Elon Musk'ın bu fikrini tekrarlayarak, "Dünyada bulunuşumuzun tek sebebi üremek" dedi.
Babasının üvey kızından bebekler dünyaya getirmesine karşı çıkan Elon Musk, babasını "Korkunç bir insan” ve “Kötü” olarak nitelendiriyor.
Errol Musk 1970’te Maye Haldeman Musk (sağdaki) ile evlendi ve bu evliliğinden Elon, Kimbal ve Tosca adlarında üç çocuğu oldu. Çift, dokuz yıl sonra boşandı. Errol Musk’ın daha sonra evlendiği Heide Bezuidenhout’ın önceki evliliğinden iki çocuğu vardı; biri, Jana’ydı.
Errol Musk, 18 yıl Heide Bezuidenhout ile evli kaldı. Daha sonra 4 yaşından beri büyüttüğü Jana’dan iki çocuk sahibi oldu. Jana 2017’de Errol Musk’ın bebeğine hamileyken, Errol Musk ile Heide Bezuidenhout artık birlikte değildi.