Elon Musk'ın babası Errol Musk: Sperm bağışlamamı istediler

Errol Musk, The Sun gazetesine verdiği röportajda, "Üst sınıf kadınları hamile bırakmak için sperm bağışlamamı isteyen bir şirket var" dedi. "'Elon'u yaratan gerçek kişiye gitmek varken neden Elon'a gitsinler?' diyorlar” ifadesini kullandı.

Kendisi de oğlu gibi mühendis olan, üç farklı kadından yedi çocuk babası Errol Musk, kendisinden sperm bağışı isteyen şirketin birinci sınıf seyahat, beş yıldızlı otel konaklaması ve buna benzer olanaklar da teklif ettiklerini söyledi.