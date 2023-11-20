Elon Musk'ın babası filmden endişeli: Beni çarmıha gerecekler!

Teknoloji dahisi olarak kabul edilen Elon Musk'ın hayatını anlatan film çekilecek. Filmin yönetmen koltuğu Siyah Kuğu, Bir Rüya İçin Ağıt ve son olarak Balina gibi yapımların arkasındaki isim olan Darren Arofonsky'ye emanet.

Tesla, SpaceX ve X (Twitter) şirketlerinin sahibi olan 52 yaşındaki milyarder girişimci Musk'ın filmi, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak perdeye aktarılacak. Ancak bu durum, teknoloji dahisinin babası Errol Musk'ı endşelendirdi.